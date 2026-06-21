Makarnanın en havalı hali: Fırında beşamel soslu kıymalı makarna tarifi...

Makarnayı sıradan ve hızlı bir yemek olmaktan çıkarıp, misafir sofralarına bile gururla çıkarılabilecek dev bir ana yemeğe dönüştüren enfes tarif kat kat uzayan kaşar peyniri, ipeksi sosu ve nefis domatesli kıyma harcıyla çok doyurucu bir şölen sunuyor. İşte, enfes beşamel soslu kıymalı makarna tarifi...

MALZEMELER

1 paket fırın makarna (İçi delikli, kalın çubuk makarna)

Makarnayı haşlamak için bol su ve tuz

Kıymalı Harç İçin:

250 gram dana kıyma

1 adet kuru soğan (Yemeklik doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber

Beşamel Sos İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı dolusu un

3 su bardağı soğuk süt

1 çay kaşığı tuz, çeyrek çay kaşığı karabiber

Üzeri İçin:

1,5 su bardağı rendelenmiş taze kaşar peyniri

ADIM ADIM YAPILIŞI

Geniş bir tencerede bol tuzlu su kaynatın. Fırın makarnaları bütün halde (kırmadan) suya atın ve ambalajın üzerindeki süreye göre dişe gelir (al dente) kıvamda haşlayıp süzün. (Makarnalar fırında da pişeceğinden çok fazla yumuşatmamaya özen gösterin).

Bir tavaya sıvı yağı ve yemeklik doğranmış soğanları alıp pembeleşene kadar soteleyin. Kıymayı ekleyip suyunu salıp çekene dek kavurun. Salçayı, tuzu ve karabiberi ilave edip 2-3 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alın.

Orta boy bir tencerede tereyağını eritin. Unu ekleyip hafifçe kokusu çıkana kadar 2 dakika kavurun. Sürekli tel çırpıcıyla karıştırarak soğuk sütü yavaş yavaş ekleyin. Sos koyulaşıp kaynamaya başladığında tuz ve karabiberini ekleyip altını kapatın.

Süzdüğünüz makarnaları derin bir kaba alın. Hazırladığınız beşamel sosun yarısını makarnaların üzerine döküp iyice harmanlayın.

Orta boy yağlanmış bir borcama veya fırın tepsisine, beşamel soslu makarnanın yarısını yayın. Üzerine hazırladığınız kıymalı harcın tamamını eşit şekilde dökün. Kalan makarnayı da kıymaların üzerine kapatın.

Tencerede kalan beşamel sosun diğer yarısını en üstteki makarnaların üzerine tamamen pürüzsüz olacak şekilde yayın.

En üste rendelenmiş kaşar peynirini bolca serpiştirin. Önceden ısıtılmış 190°C fırında, peynirler eriyip üzeri nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) pişirin. Fırından aldıktan sonra düzgün dilimlenebilmesi için 10-15 dakika dinlendirip servis yapın.