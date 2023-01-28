Kahve akımları nedir? Birinci, ikinci, üçüncü nesil kahve ne demek?

Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 10:57

Güncelleme: 28 Ocak 2023 - 11:11

Günümüzde en çok üçüncü nesil kahveler tercih edilse de, birinci ve ikinci nesil kahvenin ne olduğunu hatırlamakta fayda var…

BİRİNCİ NESİL KAHVE NEDİR?

1900'lü yılların başlarına çıkan, eski bir geçmişe sahip olan kahvelerdir.

Birinci nesil kahve olarak adlandırılır.

Suda çözünebilir toz, granül, ekonomik, uzun ömürlü, hızlı hazırlanan ve naroması düşük kahvelerdir.

Kahveler vakumlu paketlere konulmuştur. Bu fikir sayesinde daha uzun süre saklanmaya başlamıştır.

Kahveye olan talep arttıkça, kahve hazırlama teknikleri daha çok araştırılmaya başlanmıştır. Bunun sonucunda da, saf kahve giderek daha fazla işlem görmeye başlamıştır.

Kahveler sıcak suda kolayca hazırlandığı için, zamandan da tasarruf edilmiştir.

Kimyasal işlemden geçen kahvenin kafein oranı da azalır.

İKİNCİ NESİL KAHVE NEDİR?

İkinci nesil kahvenin doğuşu, 1960'lı yılların sonuna denk gelmiştir.

Birinci nesilde başlayan zararlı kahveciliğin yerine, daha doğal ve kaliteli kahve çekirdekleri kullanılmaya başlanmıştır. Latte, espresso ve cappuccino gibi kahve çeşitleri ortaya çıkmıştır.

Soğuk demleme gibi farklı demleme çeşitleri de ortaya çıkmıştır.

İkinci nesil kahveciliği başlatan kişi, Alfred Peet'tir. 1971 yılında Starbucks’ı kurarak ikinci nesil kahveciliğin mihenk taşını oluşturmuştur. Böylece bolca kahve mekanları açılmış, insanlar sadece kahve içmek için değil, arkadaşlarıyla zaman geçirmek için gitmişlerdir.

Kahveyi yumuşak sevenler için latte, aromalı sevenler için mocha seçenekleri ortaya çıkmıştır.

ÜÇÜNCÜ NESİL KAHVE NEDİR?

Üçüncü nesil kahvecilikte kahvenin yetiştiği yer, kafein miktarı, kavrulma süresi, çekirdeğin türü, ekipmanlar, derecesi, sertliği, hasat dönemi gibi konular hem tüketiciler, hem de üreticiler için oldukça önemli bir hal almıştır.

Yeni iş alanları doğmuştur. Baristalık bu şekilde ortaya çıkmıştır.

Brezilya, Etiyopya, Kenya ve Kolombiya kahvesi ve en çok dikkat çeken kahveler haline gelmiştir.

Doğal kahve lezzetinin geldiği son noktadır. Binlerce kahve çekirdeğinden damak tadınıza en uygun olanı istediğiniz şartlarda hazırlayabiliyor olmanız, kendinize göre en lezzetli kahveyi hazırlamanızı sağlar.