Sufle nasıl yapılır, malzemeleri nelerdir? Sufle yapmanın püf noktaları nelerdir?

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 10:29

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 10:29

Sufle, akışkan çikolatası ve lezzetiyle dünyanın en popüler tatlılarından biri. Meyveli, vanilyalı, çikolatalı, sebzeli, peynirli olmak üzere pek çok çeşidi bulunur. Kökeni 18. yüzyıla kadar dayanan suflenin son zamanlarda bir çok farklı pişirme tekniği yayılmıştır. Klasik yapılışı fırın, tencere, mikrodalga ve portakal kabuğunun içinde bile pişirme teknikleri mevcuttur. İşte sizlere fırında ve tencerede çikolatalı sufle tarifi….

FIRINDA ÇIKOLATALI SUFLE

Malzemeler

200 gram kuvertür bitter çikolata

150 gram tereyağı

2 adet yumurta

2 adet yumurta sarısı

Yarım su bardağı toz şeker

1 çay bardağı un

1 paket vanilya

Bir tutam tuz

Sunum için

Krema

Pudra şekeri

Yapılışı

Öncelikle tereyağını kısık ateşte eritin içine rendelenmiş kuvertür bitter çikolatayı ekleyin.

Yağın ve çikolatanın eriyip karışmasını sağlayın.

2 adet yumurta ve 2 adet yumurta sarısını toz şekerle çırpın. Un ve vanilya ekleyip, karıştırın.

Bir tutam tuz ve çikolatalı tereyağını ekleyip, bir yandan da karıştırmaya devam edin.

Suflenin kolay çıkması için sufle kaplarını yağlayıp, unlayın.

Kapların üst kısımlarında 1’er parmak boşluk kalacak biçimde karışımdan ekleyin.

Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 10 dakika pişirin ve hafif ılındıktan sonra ters çevirip, servis tabağına çıkarın.

Üzerine pudra şekeri serpin. Kremayla servis edin. Afiyet olsun.

TENCEREDE ÇIKOLATALI SUFLE

Malzemeler

8 küçük parça bitter çikolata

2 adet yumurta

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

8 yemek kaşığı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 paket vanilya

Sunum için

Krema

Pudra şekeri

Taze meyveler

Yapılışı

Öncelikle bir kabın içerisinde yumurta ve toz şekeri karıştırın.

Şeker tamamen eridiğinde sıvı yağ, süt, kakao, kabartma tozu, vanilya ve unu ekleyerek mikserle çırpın.

Bu esnada geniş bir tencerenin içerisine su doldurun. Sufleyi pişirmek için ısıya dayanıklı sufle kalıpları kullanabilirsiniz.

Tencereye doldurduğunuz su, sufle kalıplarının yarısına gelmelidir.

Sufle kalıplarının her birine 1 dilim çikolata yerleştirin.

Hazırladığınız karışımı sufle kaplarına doldurun. Kapların üzerinde 1 parmak kalınlığında boşluk bırakın.

Kalan çikolata dilimlerini, karışımın ortasına batırın.

Sufle kalıplarını tenceredeki sıcak suyun içerisine dikkatli bir şekilde yerleştirin.

Su kaynayana kadar yüksek ateşte pişirin. Su kaynamaya başladığında ocağı kısık ateşe alın, tencerenin kapağını kapatın. Kontrollü bir şekilde kabarana kadar pişirin. Afiyet olsun.

SUFLE YAPMANIN PÜF NOKTALARI NELERDİR?

Malzemelerinizin oda ısısında olması çok önemli.

Çırpılacak malzemeleri iyice çırpın. Çırptığınız yumurta aklarının kar gibi olması için kabta bir damla dahi su olmamalı. Yani sufleyi pişirirken içerisine su kaçmamasına dikkat edin.

Kar halindeki akları sufle harcına yavaşça eklemelisiniz.

Akları ve diğer sufle harcını karıştırırken kesinlikle ama kesinlikle mikser kullanmayın. Tahta kaşıkla veya spatulayla yavaşça ve aynı yöne doğru karıştırın.

Sufle kalıbının içini çok iyi yağlayın. Yoksa sufleniz düzgün kabarmaz ve taşarak fırına dökülür.

Sufle sıcak olarak yenilmelidir. Fırından çıkar çıkmaz servis yapmak gerekir. Hemen tüketilmeyen, bekleyen sufle söner. Soğuduktan sonra ısıtmak da çözüm değildir.

Sufle kalıbınız yoksa, ısıya dayanıklı fincanlar da kullanabilirsiniz.

Bitter çikolata yerine sütlü veya beyaz çikolata da kullanabilirsiniz.

Tencerenin kapağını kapattıktan sonra üzerine bir bez veya havlu yerleştirin. Bu sayede kapakta su damlası oluşmasını önleyebilirsiniz.

Sufleyi pişirme süresi maksimum 6-7 dakika olmalıdır. Ara sıra kontrol edin. Üzeri kek görünümüne gelmeye başladığında altını kapatın.

Sufleyi pişirdikten sonra ocağın altını kapatın ve kapağı kapalı bir şekilde 2-3 dakika bekletin. Bu sayede daha fazla kabaracaktır.