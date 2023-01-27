Kruvasanı en çok günün hangi saatinde tüketmeyi seviyoruz?

Yayınlanma: 27 Ocak 2023 - 14:45

Güncelleme: 27 Ocak 2023 - 14:45

Kahve Dünyası, 30 Ocak Dünya Kruvasan Günü için kruvasan tüketim alışkanlıklarını sosyal medya üzerinde gerçekleştirdiği bir anketle araştırdı. Araştırma sonuçları kruvasanın en çok sabah kahvaltısında ve tatlı olarak tüketildiğini ortaya koydu.

Fransız mutfağının özel lezzetlerinden biri olan kruvasan, dünyanın birçok ülkesinde severek tüketilen bir yiyecek. Bu nedenle her yıl 30 Ocak Dünya Kruvasan Günü olarak kutlanıyor. Hikayesi Avusturya’dan başlayarak Fransa’ya, Fransa’dan sonra da tarifi geliştirilerek tüm dünyaya yayılan bir lezzet oldu. Hepimizin ortak noktası Kahve Dünyası, iyi bir kruvasanın özelliklerini şöyle tanımlıyor; hamurunu özel kılan ve lezzetini veren en önemli unsur gerçek tereyağı kullanımı. Malzemesi doğru ve kaliteli seçilen bir kruvasanı doğru ısıda pişirmek de bir o kadar önemli. İyi bir kruvasanın içi katmanlı ve gözenekli olmalı. Isırdığınızda çıtır çıtır dağılmalı, üzerine bastırdığınızda çökmemeli ve parlak bir görüntüye sahip olmalı.

Kruvasanı tatlı olarak ve yemeden önce ısıtarak tüketmeyi tercih ediyoruz

Kahve Dünyası Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirdiği anket ile kruvasan tüketim alışkanlıklarına ışık tuttu. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı anket sonuçlarına göre;

Yüzde 72'si kruvasanı öğünden ziyade atıştırmalık olarak görüyor.

Yüzde 73 ayda bir, yüzde 12 haftada bir, yüzde 9 ise her gün kruvasan tükettiğini belirtiyor.

Yüzde 82 gibi yüksek bir oranla kruvasanı tatlı, yüzde 18 oranla tuzlu olarak tercih ediyor.

Tatlı kruvasan ise yüzde 91 oranında dondurmadan ziyade sürmelik lezzetlerle (fındık kreması, reçel) tüketiliyor.

Kruvasanı sabah kahvaltısında tüketenlerin oranı yüzde 45 iken, akşamüstü atıştırmalık olarak tüketenlerin oranı ise yüzde 28.

Ankete katılanlara iyi bir kruvasanı hangi özelliğiyle tanıdıkları sorulduğunda ise yüzde 54 çıtır çıtır dağılmasından olduğunu belirtirken; yüzde 29 tereyağ kokusundan, yüzde 17 ise kabarık görünümünden yanıtını veriyor.

Yüzde 63'ü kruvasanı yemeden önce ısıtılmasını istediğini söylerken kruvasanın yanında kahvesini sütlü veya sade tercihler edenler ise aynı oranda (%50) kalıyor.