Kalem gibi sarmanın bütün sırları: Tam ölçülü zeytinyağlı yaprak sarma tarifi...

Türk mutfağının tartışmasız en zarif, yemesi en keyifli ama yapımı en çok püf noktası isteyen klasiği: Zeytinyağlı Yaprak Sarması! İçi asla lapa olmayan, tane tane dökülen kuş üzümlü ve fıstıklı harcıyla, zeytinyağının o muazzam parlaklığını yakalayacağınız bu tarifle herkes sizden tarif isteyecek.

MALZEMELER

500 gram salamura asma yaprağı (Tuzunun çıkması için sıcak suda bekletilmiş ve yıkanmış)

Yarım su bardağı zeytinyağı (Pişerken üzerine gezdirilecek)

Yarım limonun suyu

1,5 su bardağı sıcak su

Efsanevi İç Harcı İçin:

1,5 su bardağı baldo pirinç (Yıkanmış ve süzülmüş)

3 adet büyük boy kuru soğan (Zeytinyağlının sırrı bol soğandır, çok ince doğranmış)

Yarım su bardağı zeytinyağı

1,5 yemek kaşığı dolmalık fıstık

1,5 yemek kaşığı kuş üzümü (Ilık suda bekletilmiş)

1 tatlı kaşığı kuru nane, 1 çay kaşığı yenibahar, 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı tarçın

1 tatlı kaşığı toz şeker, 1 tatlı kaşığı tuz

Yarım su bardağı sıcak su (Harcı demlendirmek için)

ADIM ADIM SARMA USTALIĞI

Geniş bir tencereye yarım su bardağı zeytinyağını ve dolmalık fıstıkları alın. Fıstıklar hafif pembeleştiğinde incecik doğranmış soğanları ekleyin ve soğanlar tamamen eriyip şeffaflaşana kadar kavurun.

Yıkanıp süzülmüş pirinçleri tencereye ilave edin. Pirinçler şeffaflaşana kadar yaklaşık 4-5 dakika soğanlarla birlikte kavurun.

Kuş üzümü, nane, yenibahar, karabiber, tarçın, tuz ve toz şekeri ekleyip tüm baharatların kokusu çıkana kadar karıştırın.

Harcın üzerine yarım su bardağı sıcak suyu ekleyin. Ocağın altını kısıp tencerenin kapağını kapatın. Pirinçler suyu çekince ocaktan alın ve harcı soğumaya bırakın. (İç harcın soğuk olması sarma işlemini kolaylaştırır).

Damarları size bakacak şekilde tezgaha serdiğiniz asma yapraklarının geniş kısmına, 1 tatlı kaşığı iç harçtan koyun. Kenarlarını içe katlayarak kalem inceliğinde, ne çok sıkı ne de çok gevşek olacak şekilde sarın.

Tencerenin tabanına birkaç adet yırtık asma yaprağı ve birkaç ince limon dilimi serin. Sardığınız yaprakları boşluk kalmayacak şekilde, sıkıca tencereye dizin.

Sarmaların üzerine yarım su bardağı zeytinyağı, yarım limonun suyu ve 1,5 su bardağı sıcak su karışımını gezdirin. Dağılmamaları için üzerine porselen bir tabak kapatın. Kaynayana kadar orta, kaynadıktan sonra en kısık ateşte sularını çekene kadar (yaklaşık 35-40 dakika) pişirin. Kapağını açmadan oda sıcaklığına gelene kadar demlendirin.