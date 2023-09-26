Kandil simidi nasıl yapılır? Kıyır kıyır kandil simidi tarifi…

Yayınlanma: 26.09.2023 - 10:45

Güncelleme: 26.09.2023 - 10:45

Kandil günlerinde simit yapmak Osmanlı döneminden kalma bir adettir. Padişah II. Selim (1566-1574) döneminde bazı kutsal gecelerde minarelerde kandil yakıldığı için, o gecelere ‘kandil’ adı verilir; yine bu gecelere özel yapılan simitlere de ‘kandil simidi’ denir.

KANDİL SİMİDİNİN TARİHÇESİ NEDİR?

Kandil günlerinde simit yapmak Osmanlı döneminden kalma bir adettir. Kandil gecelerine özel yapılan kandil simidi, 14. yüzyılda Osmanlı saray gelenekleri içerisinde yer alan simitten yararlanılarak değişik tat ve şekilde kendine özgü olarak geliştirilmiştir.

14. yüzyılda sultan sofralarında ve saray mutfağında yerini alan simit, saray mutfağının gözde lezzetlerinden biri haline gelmiştir. Saray mutfağında simit yapmaktan sorumlu özel ustalar vardı ve bu ustalar Yeniçerilerin bir kolu olan, Sekban Sınıfı’na ait fırınlarda simitçi olarak görev yaparlardı. Simit, zamanla, kandil günlerinde saray mutfağında hamuruna baharat ve yağ eklenip, farklı bir yorumla, sadece kandil gününe özel bir biçimde üretilmeye başlanmış.

Saray kültüründen esinlenen bu lezzet zaman içerisinde geleneklerimizle farklılık göstererek günümüze ulaşmıştır. Öyle ki kandil gecelerinin gündüzünde civarın tanınmış ve köklü ailelerinin büyük anneleri simitleri kendi elleri ile pişirip, torunlarına, çocuklarına ve bilhassa kokusunun ulaştığı veya ulaşamadığı komşularına ikram ederlermiş. Günümüzde bu gelenek hala devam etmekte ve kandil ziyareti için gidilen evlere, aile büyüklerine hediye olarak kandil simidi götürülmeye devam edilmektedir. İşte evlerinizde kolaylıkla yapabileceğiniz kıyır kıyır kandil simidi tarifi…

KANDİL SİMİDİ TARİFİ

Malzemeler



Hamur için



4 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 yemek kaşığı toz şeker

1.5 yemek kaşığı mahlep

1 tutam tuz

250 gr. erimiş tereyağı

Yarım su bardağı ayçiçek yağı

2 tepeleme yemek kaşığı yoğurt



Üzeri için

1 adet yumurtanın sarısı

Yarım su bardağı pekmez

4 yemek kaşığı su

Susam

Çörek otu





Yapılışı

Öncelikle geniş bir kaba un, kabartma tozu, toz şeker, mahlep ve tuzu alıp, kuru olarak karıştırın. Başka bir kapta erimiş tereyağı, ayçiçek yağı ve yoğurdu iyice karıştırın. Diğer kaptaki unun ortasını açın ve sıvı harcı ilave edin. Bir çatal yardımıyla karıştırmaya başlayın. Ardından elinizle iyice yoğurun. Hamur haline gelince 15-20 dakika dinlendirin. Dinlendirdiğiniz hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın. Elinizle uzun şeritler yapın ve kendi etrafında döndürüp simit şekli verin. Bir karıştırma kabında pekmez ve suyu karıştırın. Susama bulamak istediğiniz simitleri bu karışıma batırın. Ardından susama bulayın ve fırın kağıdı serdiğiniz fırın tepsisine dizin. Sadece çörekotu serpmek istediğiniz simitleri fırın tepsisine dizin ve üzerine yumurta sarısı sürüp çörekotu serpin. Önceden ısıtılmış 180 dereceli fırında 25-30 dakika pişirin. Afiyet olsun…

PÜF NOKTASI

Kıyır kıyır bir kandil simidi yapmak istiyorsanız mahlep kullanmanız çok önemli.

Kandil simidi yaparken kullanılan malzemelerin oda sıcaklığında olmasına dikkat edilmelidir.