Fava nedir, nasıl yapılır? Püf noktalarıyla fava tarifi…

Yayınlanma: 25.09.2023 - 12:05

Güncelleme: 25.09.2023 - 12:05

Fava, Ege ve Yunan mutfağıyla özdeşleşen ve kuru bakla ile hazırlanan bir mezedir. Protein bakımından zengin olan favanın adı, Yunanca'dan gelir. Genellikle balık yemeklerinin yanında servis edilir. Fava diğer adıyla bakla ezmesi, servis öncesinde hafif sulu bir kıvamda kalması gerekmektedir. Bekledikçe suyunu çeken fava soğuk sunuma hazırlanmalıdır. İşte püf noktalarıyla fava tarifi…

FAVA TARİFİ

Malzemeler



2 su bardağı kuru bakla



Yarım su bardağı zeytinyağı



1 adet büyük boy soğan



Yarım demet dereotu



1 limonun suyu



1 tatlı kaşığı toz şeker



Tuz



Yapılışı



Öncelikle kuru baklayı bol suyla ıslatın ve geceden tencerede bekletin. Ertesi gün bol suda yıkayıp süzün. Soğanı ince ince kıyıp, zeytinyağında kavurun. Üzerine beklettiğiniz baklaları ilave edip, 3-4 su bardağı su ekleyin. Şekeri ve tuzu da ilave edip, baklalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Dereotundan biraz alıp ince ince kıyın ve tencereye ilave edip, karıştırın. Ocaktan alın. Blender yardımıyla püre haline getirin. Limon suyunu ekleyip karıştırın ve soğumaya bırakın. Kalıp şeklinde kare borcam gibi bir kaba alırsanız dilimlemek daha kolay olur. Favayı dereotu, zeytinyağı ve mor soğanla süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun…



