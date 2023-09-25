Beyaz lahana turşusu nasıl yapılır? Klasik beyaz lahana turşusu tarifi

Yayınlanma: 25.09.2023 - 09:54

Güncelleme: 25.09.2023 - 09:54

Beyaz lahana turşusu kış aylarında her evin mutfağında bulunması gereken her yemeğe yakışan bir lezzet. Öncelikle turşu kurarken lahanayı kolay doğramak için üzerindeki kök kısmını kesip ayırmalısınız. Ardından en üstteki yaprakları ayırıp atmalısınız. Büyük yaprakları lahana sarması için kullanabilirsiniz. Lahanayı önce ikiye bölün, ardından tekrar ikiye kesin. Bıcak yardımıyla ince ince doğramanız yeterli olacaktır. İşte klasik lahana tuşusu tarifi….

KLASİK LAHANA TURŞUSU TARİFİ

Malzemeler

1 adet büyük boy beyaz lahana

2-3 yemek kaşığı kaya tuzu



2 adet havuç

4-5 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı toz şeker

1su bardağı üzüm sirkesi

2 litre içme suyu

1 çay kaşığı limon tuzu



İstediğiniz boyutta cam kavanoz



Yapılışı

Lahananın dış yapraklarını ayırın. Ortasındaki kökünü bıçakla kesip kıvrımlı yapraklarını irice doğrayın ve derin bir kaseye alın. Üzerine kaya tuzunu serpin ve lahanaları elinizle 10 dakika kadar ovalayarak tuzu iyice yedirin. Bu işlem lahanaların suyunu salmasına yardımcı olur. Lahanaları yıkayıp sterilize ettiğiniz cam kavanozun içine yerleştirin. Kabuğunu soyup diş diş ayırdığınız sarımsakları lahanaların arasına sıkıştırın. Halka halka doğradığınız havucu yerleştirin. Limon tuzunu sirkeyle karıştırın, üzerine bir tatlı kaşığı şeker ilave edip lahanaların üzerine dökün. Kavanozun kalan boşluğunu da suyla tamamlayın ve kapağını hava almayacak şekilde sıkıca kapatın. Kavanozu alt üst ederek malzemelerin iyice karışmasını sağlayın. Turşuyu serin ve güneş almayan bir yerde 15 gün kadar bekletin. Bu süre içinde kapağını kesinlikle açmayın. 15 günün sonunda olgunlaşan turşunuzu yemeklerinizin yanında servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Not: Dilerseniz aynı tarifle mor lahanadan da turşusuda yapabilirsiniz. Beyaz lahana turşusu kurarken içine mor lahanada ilave edebilirsiniz..









