Karamelize soğan nasıl yapılır, nerelerde kullanılır?

Yayınlanma: 19.05.2023 - 09:50

Güncelleme: 19.05.2023 - 09:50

Soğan beyaz, mor, arpacık ve yeşil olmak üzere daha birçok çeşidi bulanan şifalı besindir. Sotelenerek yapılan, karamelize soğan ise yemeklerinizde kullanabileceğiniz bambaşka bir lezzettir. Basit ama dikkat isteyen bir işlemdir, soğanın türü farketmez; kırmızı, sarı, beyaz soğan veya karışımlarını karamelize edebilirsiniz…

KARAMELİZE SOĞAN NERELERDE KULLANILIR?

Makarnalarda, mezelerde, et ve balık yemeklerinde, sandviçlerde, ev yapımı hamburgerlerde karamelize soğan kullanılır. Et yemeklerini ya da soğan çorbasını çiğ soğan yerine bir de önceden karamelize ettiğiniz soğan ile deneyin. Tadına doyamayacaksınız.

KARAMELİZE SOĞAN TARİFİ

Malzemeler

3 yemek kaşığı zeytinyağı

3 adet büyük boy soğan

1 yemek kaşığı esmer şeker

1-2 yemek kaşığı balzamik sirke veya üzüm sirkesi

Tuz



Yapılışı

Önceden geniş bir tavayı kısık ateşte ısıtın. Soğanları yarım ay şekline doğrayıp, tavaya alın. Tuz ekleyin ve yaklaşık yarım saat kısık ateşte pişirin. Soğanlar yumuşayıp karamel rengi olana kadar pişirin. Yapışmasını veya yanmasını önlemek için ara sıra karıştırın. Soğanlara tatlı, hafif keskin bir tat vermek için şeker ve sirke ekleyin. Karıştırarak 5 dakika daha kısık ateşte pişirmeye devam edin. Ocağın altını kapatın. Afiyet olsun.