Karadeniz'in kahvaltı efsanesi: Kaygana tarifi

Karadeniz’in mis gibi tereyağı kokulu kahvaltılarında mutlaka yerini alan kaygana, Anadolu’nun en eski ve en mütevazı tariflerinden biridir. Osmanlı mutfağında da “yumurtalı ekmek” olarak bilinen bu geleneksel lezzet, hem sade hem de otlu, peynirli, hatta tatlı versiyonlarıyla sofralarda farklılık yaratır. Beş dakikada hazırlanabilen kaygana, güne enerjik başlamak için birebir!

KAYGANA TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı süt (veya su)

1 su bardağı un

1 tutam tuz

1 yemek kaşığı tereyağı (pişirmek için)

(İsteğe göre) doğranmış taze soğan, maydanoz veya dereotu

Yapılışı