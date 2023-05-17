Avokado nasıl olgunlaştırılır, kesilen avokado nasıl saklanır?

Yayınlanma: 17.05.2023 - 10:02

Güncelleme: 17.05.2023 - 16:49

Defnegiller familyasından olan avokadonun anavatanı Orta Meksika’dır. Akdeniz ikliminde de yetişir. Antalya, Mersin, İskenderun dolaylarında avokado yetiştiriciliği yapılmaktadır. Avokado daha ham ve sert bir meyveyken toplanır. Genelikle olgunlaşmadan satışa sunulur. Tam yumuşamamış avokadonun tadı acıdır ve yemesi keyifli değildir. Satın alındıktan sonra genelde bir hafta içinde olgunlaşır ve keyifle tüketilebilecek kıvama gelir. Avokado alacak ama hemen tüketmeyecekseniz biraz sert olanlarından seçmeli ve birkaç gün evde olgunlaşmasına zaman tanımalısınız. Hemen tüketeceğiniz avokado içinse yumuşak olanlarından seçmeyi ihmal etmeyin.

AVOKADO NASIL OLGUNLAŞTIRILIR?

1- Satın aldığınız avokadoyu buzdolabında saklamak kısa sürede kurumasına neden olur. Kesilmemiş bütün bir avokadonun saklanması için en uygun ortam oda sıcaklığıdır.

2- Avokadoları muz, şeftali ya da elma gibi, meyvelerle beraber, ışık geçirmeyen bir kese kağıdında bekletmelisiniz. Bu yöntem ile avokado yaklaşık iki gün içerisinde yenilebilecek olgunluğa ve yumuşaklığa ulaşır.

3- Diğer yöntem ise mikro dalga fırın kullanmaktır. Avokado mikrodalga fırının en düşük ayarında bir kaç dakika içinde yumuşar. Bu yöntem avokadonun besin değerini azaltabileceği için, acil durumlar haricinde kese kağıdı yöntemini öneririz.

4- Doğal olgunlaşma için ise bir kabın içine en az üç avokado koyun ve güneş alan bir yere yerleştirin. Bu yöntemle avokadolar 3-4 günde olgunlaşarak yenmeye hazır hale gelirler.

5- Avokadonuzun yenilmeye hazır olup olmadığını anlamanın en iyi yolu ise dolgun uç kısmına hafifçe bastırmaktır. Kolayca içe çöküyorsa avokado olgunlaşmış demektir. Olgunlaştıktan sonra avokadoyu fazla bekletmeden tüketmelisiniz.

KESİLEN AVOKADO NASIL SAKLANIR?

Olgun bir avokadoyu kesip yarısını tükettikten sonra kalanını saklamak isterseniz; çekirdekli kısmını saklamalısınız. Avokadonun açıkta kalan kısımlarına limon suyu sürüp streç filmle hava almayacak şekilde sarıp, buzdolabına kaldırmalısınız.





