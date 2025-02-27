Kat kat lezzet, efsane tat: Madjarica tarifi

Yayınlanma: 27.02.2025 - 17:30

Güncelleme: 27.02.2025 - 17:30

Madjarica, Hırvat mutfağının en ünlü tatlılarından biridir. İncecik hamur katmanları arasında yoğun ve lezzetli çikolata kreması bulunur. Özel günlerde ve bayramlarda sıkça yapılan bu pastayı evde kolayca deneyebilirsiniz. Peki, kat kat yapısıyla enfes bir tada sahip olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, leziz madjarica tarifi...

MADJARİCA TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

500 g un

150 g toz şeker

1 paket vanilin

1 çay kaşığı kabartma tozu

125 g tereyağı (oda sıcaklığında)

2 yumurta

100 ml süt

Çikolatalı krema için:

1 litre süt

150 g toz şeker

100 g bitter çikolata

100 g sütlü çikolata

4 yemek kaşığı kakao

5 yemek kaşığı un

100 g tereyağı

Üzeri için:

200 g bitter çikolata

2 yemek kaşığı sıvı krema veya tereyağı

MADJARİCA YAPILIŞI

Un, toz şeker, vanilin ve kabartma tozunu bir kaba eleyin.

Oda sıcaklığındaki tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla karıştırın.

Yumurtaları ve sütü ekleyerek yumuşak kıvamlı bir hamur yoğurun.

Hamuru 5 eşit parçaya ayırın ve üzerini örtüp 30 dakika dinlendirin.

Hamur parçalarını unlanmış tezgahta ince dikdörtgen (yaklaşık 20x30 cm) olacak şekilde açın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında her katı yaklaşık 7-8 dakika kadar hafif pembeleşene kadar pişirin.

Sütü bir tencereye alın, içerisine un, kakao ve şekeri ekleyerek sürekli karıştırarak pişirin.

Koyu kıvam alana kadar karıştırmaya devam edin.

Ocaktan alıp çikolata ve tereyağını ekleyerek eriyene kadar karıştırın.

Kremayı soğumaya bırakın, ara sıra karıştırarak kabuk tutmasını önleyin.

İlk hamur katını tezgaha alın ve üzerine çikolatalı kremadan bir kat sürün.

Üzerine diğer hamur katını koyarak tekrar çikolatalı kremayla kaplayın.

Bu işlemi tüm katlar için tekrarlayın ve en üste sadece hamur koyun.

Pastayı buzdolabında en az 6 saat (tercihen 1 gece) dinlendirin.

Bitter çikolatayı benmari usulü veya mikrodalgada eritin.

İçerisine sıvı krema veya tereyağı ekleyip pürüzsüz hale getirin.

Dinlenmiş pastanın üzerine çikolatayı döküp düzgünce yayın.

Buzdolabında çikolata tamamen donana kadar bekletin.

Madjarica'yı ince dilimler halinde keserek servis edin.

Yanında bir fincan kahve veya çay ile harika bir uyum sağlar.

Afiyet olsun!