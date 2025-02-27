Zeytinyağlı yemeklerin en lezzetlisi: Enginar tarifi

Yayınlanma: 27.02.2025 - 13:16

Güncelleme: 27.02.2025 - 13:16

Türk mutfağının en sağlıklı ve hafif yemeklerinden biri olan zeytinyağlı enginar, hem lezzeti hem de besleyici özellikleriyle öne çıkıyor. Karaciğer dostu olan enginar, sindirim sistemini destekleyen lifler ve vitaminlerle doludur. Zeytinyağıyla pişirildiğinde besin değeri daha da artan bu yemek, özellikle sağlıklı ve hafif bir ana yemek arayanlar için harika bir seçenek.

Zeytinyağlı Enginar Yemeği Tarifi

Malzemeler:

4 adet temizlenmiş enginar çanağı

1 adet büyük havuç (küp doğranmış)

1 adet patates (küp doğranmış)

1 su bardağı bezelye

1 adet kuru soğan (ince doğranmış)

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

1/2 çay kaşığı karabiber

1/2 çay kaşığı limon suyu

2 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı un (enginarların kararmasını önlemek için)

Üzeri için:

Kıyılmış dereotu

Yapılış