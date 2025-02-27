Zeytinyağlı yemeklerin en lezzetlisi: Enginar tarifi
Sindirim dostu, hafif ve besleyici bir lezzet! Zeytinyağlı enginar, bol sebzeli ve vitamin deposu içeriğiyle sofralarınıza sağlık ve lezzet getiriyor.
Türk mutfağının en sağlıklı ve hafif yemeklerinden biri olan zeytinyağlı enginar, hem lezzeti hem de besleyici özellikleriyle öne çıkıyor. Karaciğer dostu olan enginar, sindirim sistemini destekleyen lifler ve vitaminlerle doludur. Zeytinyağıyla pişirildiğinde besin değeri daha da artan bu yemek, özellikle sağlıklı ve hafif bir ana yemek arayanlar için harika bir seçenek.
Zeytinyağlı Enginar Yemeği Tarifi
Malzemeler:
- 4 adet temizlenmiş enginar çanağı
- 1 adet büyük havuç (küp doğranmış)
- 1 adet patates (küp doğranmış)
- 1 su bardağı bezelye
- 1 adet kuru soğan (ince doğranmış)
- 2 diş sarımsak (ince doğranmış)
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı toz şeker
- 1/2 çay kaşığı karabiber
- 1/2 çay kaşığı limon suyu
- 2 su bardağı sıcak su
- 1 yemek kaşığı un (enginarların kararmasını önlemek için)
Üzeri için:
- Kıyılmış dereotu
Yapılış
- Enginar çanaklarını limonlu su içinde bekletin. (Bu, kararmalarını önler.)
- Bir kasede 1 yemek kaşığı unu ve suyu karıştırarak enginarları bu suya batırın.
- Tencereye zeytinyağını ekleyin ve doğranmış soğanları kavurun.
- Sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar soteleyin.
- Havuç ve patatesi ekleyerek birkaç dakika daha karıştırarak pişirin.
- Enginarları tencereye yerleştirin ve ortalarına bezelyeleri ekleyin.
- Tuz, toz şeker ve karabiberi serpin.
- Üzerine 2 su bardağı sıcak su ve limon suyunu ekleyerek kapağı kapatın.
- Orta ateşte 25-30 dakika pişirin.
- Enginarlar ve sebzeler yumuşadığında, ocağı kapatıp yemeği dinlenmeye bırakın.
- Servis tabağına alın ve üzerine kıyılmış dereotu serperek sunun.
- Soğuk veya ılık olarak tüketebilirsiniz.
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