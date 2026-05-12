Kat kat lezzetiyle sofraların yıldızı: Bolonez soslu fırın makarna tarifi

Fırından çıkan mis gibi kokusuyla herkesi sofraya toplayan bolonez soslu fırında makarna, klasik makarna tariflerinden çok daha doyurucu ve gösterişli bir alternatif sunuyor. Özenle hazırlanan domatesli kıymalı bolonez sos, makarnanın her katına işleyerek enfes bir aroma bırakıyor. Üzerindeki eriyen kaşar peyniri ise bu lezzeti bambaşka bir seviyeye taşıyor. Özellikle kalabalık sofralarda büyük ilgi gören bu tarif, hem pratik hazırlanışı hem de restoran lezzetini aratmayan tadıyla favoriniz olacak. İşte enfes tadıyla bolonez soslu fırın makarna tarifi...

BOLONEZ SOSLU FIRIN MAKARNA TARİFİ

Malzemeler

Makarna için:

1 paket fırın makarna

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Bolonez sos için:

300 gram kıyma

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet rendelenmiş domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

Beşamel sos için:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

1,5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

BOLONEZ SOSLU FIRIN MAKARNA YAPILIŞI

Makarnayı tuzlu suda hafif diri kalacak şekilde haşlayın ve süzün.

Tavada zeytinyağını ısıtıp doğranmış soğan ve sarımsağı kavurun.

Kıymayı ekleyip suyunu çekene kadar pişirin.

Salça ve rendelenmiş domatesi ekleyip baharatlarla birlikte kıvam alana kadar pişirin.

Ayrı bir tencerede tereyağını eritip unu kavurun.

Sütü yavaş yavaş ekleyerek koyu kıvamlı beşamel sos hazırlayın.

Fırın kabına biraz beşamel sos yayın.

Üzerine makarnanın yarısını ekleyin.

Bolonez sosun yarısını gezdirin.

Kalan makarna ve sosu da ekleyin.

En üste beşamel sos ve rendelenmiş kaşarı yayın.

Önceden ısıtılmış 190 derece fırında üzeri kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.

İlk sıcaklığı çıktıktan sonra dilimleyerek servis edin.

Afiyet olsun!