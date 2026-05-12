Çay saatlerinin favorisi: Kıyır kıyır tuzlu kurabiye tarifi

12.05.2026 11:58:00
Ağızda dağılan dokusu ve uzun süre bayatlamayan yapısıyla tuzlu kurabiye, ev yapımı atıştırmalıkların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Pratik hazırlanışıyla dikkat çeken bu tarif, çay saatlerine lezzet katıyor.

Kıyır kıyır dokusu ve uzun süre bayatlamayan yapısıyla tuzlu kurabiye, çay saatlerinin en sevilen atıştırmalıkları arasında yer alıyor. Evde kolayca hazırlanabilen bu tarif, hem misafir sofralarında hem de günlük atıştırmalık olarak tercih ediliyor. Peki ağızda dağılan tuzlu kurabiye nasıl yapılır? İşte pratik tuzlu kurabiye tarifi…

TUZLU KURABİYE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • 125 gram tereyağı
  • Yarım çay bardağı sıvı yağ
  • 1 yumurta (sarısı üzerine)
  • 2 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı şeker
  • 1 paket kabartma tozu
  • 3 su bardağı un

Üzeri için:

  • Yumurta sarısı
  • Susam veya çörek otu

TUZLU KURABİYE NASIL YAPILIR?

Tereyağı, sıvı yağ, yumurta akı, yoğurt ve sirkeyi geniş bir kapta karıştırın.

Tuz, şeker ve kabartma tozunu ekleyin.

Kontrollü şekilde unu ilave ederek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan parçalar koparıp istediğiniz şekli verin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerlerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerleri kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

