Kayseri'den kopan lezzet: Hasanpaşa köftesi tarifi

Yayınlanma: 04.05.2024 - 14:56

Güncelleme: 04.05.2024 - 14:56

Türk mutfağının zenginliklerinden biri olan Kayseri'nin eşsiz lezzeti Hasanpaşa köftesi, etin, baharatların ve bulgurun muhteşem uyumunu sunar. Özellikle Kayseri mutfağının özgün tatları arasında yer alan bu köfte, her lokmasıyla lezzet dolu bir yolculuğa davet ediyor. İşte, Hasanpaşa köftesi tarifi...

HASANPAŞA KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler

500 gr kıyma

1 adet rendelenmiş soğan

1 tutam ince kıyılmış maydanoz

1 su bardağı bayat ekmek kırıntısı

1 yumurta

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı pul biber

Püresi için:

4 tane patates

1 kase kaşar peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

Sosu için:

1. 5 su bardağı su

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı kekik

Ayrıca:

1 su bardağı kadar bezelye

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

Yapılış