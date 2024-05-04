Kayseri'den kopan lezzet: Hasanpaşa köftesi tarifi
Kayseri mutfağının gizli lezzeti Hasanpaşa köftesi tarifiyle sofralarınızı renklendirin! Etin, baharatların ve bulgurun mükemmel uyumuyla hazırlanan bu köfte, damakları şenlendiriyor. İşte, Hasanpaşa köftesi tarifi...
Türk mutfağının zenginliklerinden biri olan Kayseri'nin eşsiz lezzeti Hasanpaşa köftesi, etin, baharatların ve bulgurun muhteşem uyumunu sunar. Özellikle Kayseri mutfağının özgün tatları arasında yer alan bu köfte, her lokmasıyla lezzet dolu bir yolculuğa davet ediyor. İşte, Hasanpaşa köftesi tarifi...
HASANPAŞA KÖFTESİ TARİFİ
Malzemeler
- 500 gr kıyma
- 1 adet rendelenmiş soğan
- 1 tutam ince kıyılmış maydanoz
- 1 su bardağı bayat ekmek kırıntısı
- 1 yumurta
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı kimyon
- 1 çay kaşığı pul biber
Püresi için:
- 4 tane patates
- 1 kase kaşar peyniri
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
Sosu için:
- 1. 5 su bardağı su
- 1 yemek kaşığı salça
- 1 çay kaşığı kekik
Ayrıca:
- 1 su bardağı kadar bezelye
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
Yapılış
- Kıyma derin bir kaba alınır.
- Üzerine rendelenmiş soğan, ince kıyılmış maydanoz, ekmek kırıntısı (yoksa galeta unu da kullanabilirsiniz), 1 yumurta, tuz, kimyon, pul biber alınır ve güzelce yoğurulur.
- Püresi için patatesler küp küp doğranır üzerini geçecek kadar su eklenip haşlamaya alınır.
- Yumuşayan patateslerin suyu süzülür.
- Üzerine rendelenmiş kaşar peyniri, tereyağı ve tuz alınıp blenderda güzelce ezilir.
- Hazırlanan köftelerden parçalar kopartılarak çanak şekli verilir.
- Yağlanmış fırın kabına köfteler dizilir.
- Köftelerin içine önce birer kaşık bezelye koyulur.
- Hazırlanan patates püresi sıkılır.
- Önceden ısıtılmış 200 derecede 25-30 dk pişirilir.
- Sosu için bir tavaya su, salça ve kekik alınıp ocakta kaynatılır.
- Fırında pişme süresini tamamlayan köftelere sos eklenir.
- Üzerlerine kaşar peyniri rendesi koyularak kaşarlar kızarana kadar tekrar fırına verilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri'nde 'beklenmedik' operasyon
- Sudan Cumhurbaşkanı'nın oğlu hayatını kaybetti!
- Fabrikada 'grup seks skandalı' iddiası
- En soğuk kalpli 4 burç: Bu burçlar adeta buz gibi
- AKP'li Türkeş'ten 'Kavala' çıkışı
- Saf duygulara sahip 3 burç: Bu burçlar aşırı iyi niyetli
- 'Talimat'ın gereği bekleniyor!
- Yumuşama manevrası
- Diyanet'in 'özel yemek' listesi ortaya çıktı
- 'Tek amaç Erdoğan'ın yeniden adaylığı değil...'