Kebap türlerinin en lezzetlisi: Balon kebabı tarifi

Türk mutfağının en gösterişli ve lezzetli yemeklerinden biri olan "Balon Kebabı", hem göze hem damağa hitap ediyor. Özellikle özel günlerde sunulan bu kebap, farklı pişirme tekniği ve lezzet dolu içeriğiyle misafirlerinizin unutamayacağı bir deneyim yaşatıyor. İşte, Balon kebabı tarifi...

Kebap türlerinin en lezzetlisi: Balon kebabı tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.09.2024 - 11:21

Balon Kebabı, adını pişirme sırasında kabaran yufkasından alan, hem görünümüyle hem de tadıyla fark yaratan bir Türk yemeğidir. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde popüler olan bu yemek, yufkanın içinde pişirilen nefis etli iç harcıyla, sofralara görsel bir şölen sunar. İşte, Balon kebabı tarifi...

BALON KEBABI TARİFİ

Malzemeler

Hamur İçin

  • 3 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 çay bardağı su
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı sirke
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 4 su bardağı un

İç Harcı İçin

  • Yarım kilo dana kuşbaşı
  • 1 kuru soğan
  • 2 yeşil biber
  • 2 domates
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1, 5 su bardağı su
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pulbiber

Üzeri İçin

  • 1 yumurta sarısı
  • 2 yemek kaşığı süt

Yapılış:

  1. Eti tencereye alıp suyunu verip tekrar çekene kadar orta ateşte pişirilir.
  2. Ardından 1, 5 su bardağı su eklenir ve bu suyu çekene kadar orta ateşte pişirilir.
  3. Tereyağı eklenir ve etler kavrulur. Soğan ve biberler piyazlık doğranıp etle 5 dakika pişirilir.
  4. Kabukları soyulmuş ve küp küp doğranmış domates, tuz ve baharatlar eklenir.
  5. 5 dakika daha pişirilerek altı kapatılır ve soğumaya bırakılır.
  6. Hamur için bütün malzemeler karıştırılarak biraz sert bir hamur elde edilir.
  7. Hamur 15 dakika dinlendirilir 8 bezeye ayrılır. Bezeler yaklaşık 20 cm çapında açılır.
  8. Açılan yufkanın ortasına etli harçtan bolca konulur. Üzerine diğer yufka örtülür.
  9. Bir pipetin ucu iki hamur arasına gelecek şekilde yerleştirilir.
  10. Hamurun kenarları hava almayacak şekilde kıvrılarak kapatılır.
  11. Küçük bir pompa yardımı ile pipetle hava verilir ve üstteki yufka balon gibi şişirilir.
  12. Pipetin olduğu kısımda kapatılır.
  13. Yumurta sarısı ile 2 yemek kaşığı süt karşımı şişirilen yufkaya dikkatle sürülür.
  14. Üzeri kızarıncaya kadar 180 derece fırında pişirilir. Sıcak servis edilir. Afiyet olsun.

Etiketler: #Balon kebabı #tarif #yemek #kebab

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