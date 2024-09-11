Kebap türlerinin en lezzetlisi: Balon kebabı tarifi

Yayınlanma: 11.09.2024 - 11:21

Güncelleme: 11.09.2024 - 11:21

Balon Kebabı, adını pişirme sırasında kabaran yufkasından alan, hem görünümüyle hem de tadıyla fark yaratan bir Türk yemeğidir. Özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde popüler olan bu yemek, yufkanın içinde pişirilen nefis etli iç harcıyla, sofralara görsel bir şölen sunar. İşte, Balon kebabı tarifi...

BALON KEBABI TARİFİ

Malzemeler

Hamur İçin

3 yemek kaşığı yoğurt

1 çay bardağı su

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı sirke

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

4 su bardağı un

İç Harcı İçin

Yarım kilo dana kuşbaşı

1 kuru soğan

2 yeşil biber

2 domates

2 yemek kaşığı tereyağı

1, 5 su bardağı su

Tuz

Karabiber

Pulbiber

Üzeri İçin

1 yumurta sarısı

2 yemek kaşığı süt

Yapılış: