Trakya'nın eşsiz lezzetiyle sofralarınızı şenlendirin: İşte nefis Manca tarifi...
Yöresel bir meze olan Manca, patlıcan salatasını sevenler için ayrı bir lezzet noktasıdır. Köpoğlu Mancası olarak da bilinen bu meze, Bulgar ve Türk mutfağında sıklıkla tercih edilir. Özellikle Trakya bölgesinde, keyifle tüketilen Manca, patlıcanın muhteşem lezzetiyle zenginleştirilir ve sofralara ayrı bir renk katar. Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız ve tadına doyum olmayan Manca mezesini sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz.
Trakya mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Manca, hem bölgesel halkın sofralarında sıkça yer bulurken hem de geleneksel lezzetler arasında özel bir yere sahiptir. Trakya'nın verimli topraklarından gelen taze sebzelerle hazırlanan bu enfes yemek, yöreye özgü tatlarla damakları şenlendirir. Hem pratik hem de lezzetli olan Manca, sıcak ve samimi sofralarda ayrıcalıklı bir konuma sahiptir, misafirler için vazgeçilmez bir seçenektir. Peki Trakya'nın leziz mezesi olan bu tarif nasıl yapılır? İşte enfes Manca tarifi...
MANCA TARİFİ
Malzemeler:
4 adet kapya biber
3 adet patlıcan
3 adet yeşil biber
1 adet domates
1 diş sarımsak
1 avuç maydanoz (ayıklanmış)
2 yemek kaşığı sirke
1/4 çay bardağı zeytinyağı
1,5 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
MANCA TARİFİ YAPILIŞI
Patlıcanları bir bıçak yardımıyla gelişigüzel delin.
Döküm tencerenize hiç yağ koymadan kapya biberi, patlıcanı ve biberleri dizin.
Kapağı kapalı olarak 12-15 dk kısık-orta ateşte pişirin ardından sebzeleri ters çevirip 10 dakika daha pişirin. Direk olarak köz üzerinde, ocak ateşinde de çevirerek közleyebilirsiniz.
Hazır olan sebzeleri bir tabağa alın.
Üzerini örterek 10 dakika kadar dinlendirin ve ardından kabuklarını soyup ince ince doğrayın.
Doğramış olduğunuz köz sebzeleri, sarımsağı, küp küp kesilmiş domatesi, ince kıyılmış maydanozu ekleyin.
Üzerine baharatlarını serpin ve son olarak sirke ve zeytinyağını döktükten sonra güzelce karıştırın.
Tuzunu ve tadını kontrol edin, dilerseniz damak zevkinize göre tuz ve sirke miktarını artırın.
Tabağa aldıktan sonra kaşığın kenarıyla güzelce yayın, çok az daha zeytinyağı gezdirin ve ardından servis edin.
Afiyet olsun!
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