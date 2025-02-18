Anadolu'nun şifa dolu çorbası: Alişke Çorbası tarifi

Türk mutfağı, yalnızca bilinen klasik yemekleriyle değil, derin köklere sahip geleneksel ve yerel tatlarıyla da dikkat çeker. Alişke Çorbası, özellikle Anadolu’nun farklı bölgelerinde yapılan ancak günümüzde pek bilinmeyen şifalı ve besleyici bir çorba olarak öne çıkıyor. Yoğurt ve unla hazırlanan bu lezzet, hem mideyi rahatlatan hem de doyurucu özellikleriyle sofraların vazgeçilmezi olmaya aday!

Anadolu'nun şifa dolu çorbası: Alişke Çorbası tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 18.02.2025 - 22:32

Alişke Çorbası, yoğurt, un ve tereyağı ile yapılan geleneksel bir Anadolu çorbasıdır. Bazı bölgelerde, içine farklı bakliyatlar veya erişte eklenerek çeşitlendirilse de özünde hafif ekşi bir lezzete sahip, besleyici ve doyurucu bir çorbadır. Özellikle soğuk kış aylarında şifa deposu olarak tüketilir.

ALİŞKE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 su bardağı yoğurt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 5 su bardağı su veya et suyu
  • 1 adet yumurta
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı kırmızı toz biber
  • 1 çay kaşığı nane
  • 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  1. Yoğurt, un ve yumurtayı çırpın. Derin bir kapta yoğurdu, unu ve yumurtayı pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırpın.
  2. Yavaşça suyu ekleyin. Çırptığınız karışıma yavaş yavaş su veya et suyunu ekleyerek iyice karıştırın.
  3. Ocağa alın ve pişirin. Hazırladığınız karışımı orta ateşte sürekli karıştırarak kaynayana kadar pişirin. Bu aşamada karıştırmayı bırakmayın, aksi takdirde yoğurt kesilebilir.
  4. Kıvamını kontrol edin. Kaynadıktan sonra çorbanın kıvamını kontrol edin, çok koyu olduysa bir miktar daha sıcak su ekleyebilirsiniz.
  5. Tereyağını baharatlarla kızdırın. Küçük bir tavada tereyağını eritip içine nane, kırmızı toz biber ve pul biberi ekleyin. Hafifçe kavurun ve çorbanın üzerine dökün.
  6. Tuzunu ekleyip karıştırın. Son olarak tuzu ve karabiberi ekleyip iyice karıştırın.
  7. Sıcak servis yapın. Alişke çorbasını sıcak olarak servis edin. Yanında kıtır ekmek veya köy ekmeğiyle harika bir uyum sağlar!

Etiketler: #Alişke Çorbası #tarif #anadolu

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