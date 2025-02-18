Anadolu'nun şifa dolu çorbası: Alişke Çorbası tarifi

Yayınlanma: 18.02.2025 - 22:32

Güncelleme: 18.02.2025 - 22:32

Alişke Çorbası, yoğurt, un ve tereyağı ile yapılan geleneksel bir Anadolu çorbasıdır. Bazı bölgelerde, içine farklı bakliyatlar veya erişte eklenerek çeşitlendirilse de özünde hafif ekşi bir lezzete sahip, besleyici ve doyurucu bir çorbadır. Özellikle soğuk kış aylarında şifa deposu olarak tüketilir.

ALİŞKE ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı yoğurt

2 yemek kaşığı un

5 su bardağı su veya et suyu

1 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

1 çay kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

Yapılışı: