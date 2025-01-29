Kıymalı pişi tarifi... Kahvaltı sofralarına yakışacak lezzet!

Yayınlanma: 29.01.2025 - 09:45

Güncelleme: 29.01.2025 - 09:45

Kahvaltı sofralarına lezzet katacak, dışı çıtır çıtır, içi ise nefis kıymalı harçla dolu bir tarif: Kıymalı pişi! Geleneksel pişi lezzetini doyurucu ve besleyici bir hale getiren bu tarif, özellikle kahvaltılarda ailenizle birlikte keyifle tüketebileceğiniz harika bir alternatif. Sıcak sıcak servis edildiğinde lezzeti katlanan kıymalı pişi, çay eşliğinde sofralarınızın yıldızı olacak. İşte enfes pişi tarifi...

MALZEMELER

Hamur için:

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

1 paket instant maya (10 gr) veya yarım paket yaş maya

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı tuz

3 yemek kaşığı sıvı yağ

4-4,5 su bardağı un

İç harcı için:

250 gr kıyma

1 adet kuru soğan (küçük doğranmış)

2 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı salça (isteğe bağlı)

Kızartmak için:

Bol sıvı yağ

YAPILIŞI

Ilık süt ve suyu yoğurma kabına alın.

Şeker ve mayayı ekleyerek karıştırın, 5 dakika bekleyin.

Sıvı yağı, tuzu ve azar azar unu ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurun üzerini örtüp 40-45 dakika mayalanmaya bırakın.

Tavaya sıvı yağı alın, doğranmış soğanı ekleyip kavurun.

Kıymayı ekleyin ve suyunu salıp çekene kadar pişirin.

Tuz, karabiber, pul biber ve isteğe bağlı salçayı ekleyerek karıştırın.

Harcı ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Mayalanan hamuru hafif unlanmış tezgahta yoğurun.

Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp açın.

Ortasına kıymalı harçtan koyup yarım ay şeklinde kapatın veya iki parça hamur arasına harcı koyup kapatın.

Kenarlarını iyice bastırarak açılmamasını sağlayın.

Tavaya bol sıvı yağ koyup iyice ısıtın.

Pişileri kızgın yağda her iki tarafı altın sarısı olana kadar kızartın.

Fazla yağını süzmesi için havlu kağıda alın.

Sıcak servis yapın, yanında ayran veya çay ile mükemmel olur!