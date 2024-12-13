Kış aylarının gözdesi kestaneyle hazırlanan enfes lezzet: Kestaneli mozaik pasta tarifi

Yayınlanma: 13.12.2024 - 19:37

Güncelleme: 13.12.2024 - 19:37

Kestaneli mozaik pasta, klasik mozaik pastanın farklı ve lezzetli bir versiyonudur. Kış aylarının vazgeçilmezi olan kestane ile yapılan bu tarif, hem göz dolduran hem de damakları şenlendiren bir tatlı alternatifi sunar. Hazırlaması kolay ve lezzetli olan kestaneli mozaik pasta, özel günlerde veya tatlı krizlerinde mutlaka denenmesi gereken bir tariftir. Peki, kış aylarının gözdesi kestaneyle hazırlanan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz kestaneli mozaik pasta tarifi...

KESTANELİ MOZAİK PASTA TARİFİ

Malzemeler:

200 gram kakaolu bisküvi

150 gram tereyağı (eritilmiş)

200 gram kestane püresi

100 gram sütlü çikolata

3 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

1/2 çay bardağı süt

KESTANELİ MOZAİK PASTA YAPILIŞI

İlk olarak kakaolu bisküvileri iri parçalar halinde kırın ve bir kaba alın.

Kestane püresini derin bir kaba alın ve üzerine eritilmiş tereyağını ekleyin.

Toz şekeri ve kakaoyu da ekleyip karıştırın.

Karışım homojen olana kadar iyice karıştırın.

Sütlü çikolatayı benmari usulü eritin veya mikrodalgada kısa bir süre ısıtarak eritin.

Eriyen çikolatanın üzerine sütü ekleyin ve iyice karıştırarak çikolatalı bir sos elde edin.

Eritilmiş tereyağı ve kestane püresinin bulunduğu karışımın üzerine kırılmış bisküvileri ekleyin.

Bu karışımı iyice karıştırarak bisküvilerin tereyağı ve kestane ile iyice buluşmasını sağlayın.

Karışımı streç film serili bir kek kalıbına dökün ve spatula veya kaşık yardımıyla üzerini düzeltin.

Dışarı taşan streç film yardımıyla pastayı sıkıca sarın ve buzdolabına kaldırarak en az 2-3 saat boyunca soğumaya bırakın.

Soğuyan pastayı streç filmden çıkarın ve dilimleyerek servis yapın.

İsterseniz üzerine dövülmüş fındık veya ceviz ekleyebilir, çikolata sosu ile süsleyebilirsiniz.

Afiyet olsun!