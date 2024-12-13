Azerbaycan'ın lezzet bombası: Şekerbura tarifi

Nevruz sofralarının vazgeçilmez tatlısı Şekerbura, ceviz, badem ve şekerle hazırlanan nefis bir hamur işi tatlısıdır. Azerbaycan'ın geleneksel tatlarından biri olan bu tatlı, görsel şöleniyle de dikkat çekiyor.

Azerbaycan'ın lezzet bombası: Şekerbura tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2024 - 11:10

Azerbaycan mutfağı, zengin kültürü ve lezzet dolu yemekleriyle göz kamaştırıyor. Bu mutfağın en özel tatlılarından biri de Şekerbura. Özellikle Nevruz Bayramı’nda sofralardan eksik olmayan bu tatlı, içindeki ceviz, badem ve şeker dolgusuyla lezzet şöleni sunar.

ŞEKERBURA TARİFİ

Malzemeler

Hamur İçin:

  • 2,5 su bardağı un
  • 125 gr tereyağı (eritilmiş)
  • 1/2 su bardağı süt
  • 1/2 çay bardağı su
  • 1 çay kaşığı kuru maya
  • 1 çay kaşığı tuz

İç Harcı İçin:

  • 1 su bardağı çekilmiş ceviz içi
  • 1/2 su bardağı çekilmiş badem
  • 1/2 su bardağı toz şeker
  • 1 çay kaşığı tarçın

Yapılış

  1. Unu bir kaba alın.
  2. Tereyağı, süt, su, tuz ve mayayı ekleyin.
  3. Hamuru yoğurarak yumuşak ve pürüzsüz bir kıvam elde edin.
  4. Üzerini örtüp 30 dakika mayalanmaya bırakın.
  5. Ceviz, badem ve toz şekeri bir kapta karıştırın.
  6. Tarçın eklemek isterseniz bu aşamada ekleyin.
  7. Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
  8. Her bir hamur parçasını elinizle açın ve içine iç harcından 1 tatlı kaşığı koyun.
  9. Hamuru kapatıp yarım ay (hilal) şekli verin.
  10. Şekerbura'nın üzerine tırnak yardımıyla veya özel kalıplarla geleneksel desenler yapın.
  11. Fırını 180 dereceye ısıtın.
  12. Şekerbura’ları fırın tepsisine dizin.
  13. Önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.
  14. Soğuduktan sonra servis yapın. İsteğe göre üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.

Etiketler: #Şekerbura #Azerbaycan #tatlı #tarif

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