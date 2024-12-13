Azerbaycan'ın lezzet bombası: Şekerbura tarifi

Yayınlanma: 13.12.2024 - 11:10

Güncelleme: 13.12.2024 - 11:10

Azerbaycan mutfağı, zengin kültürü ve lezzet dolu yemekleriyle göz kamaştırıyor. Bu mutfağın en özel tatlılarından biri de Şekerbura. Özellikle Nevruz Bayramı’nda sofralardan eksik olmayan bu tatlı, içindeki ceviz, badem ve şeker dolgusuyla lezzet şöleni sunar.

ŞEKERBURA TARİFİ

Malzemeler

Hamur İçin:

2,5 su bardağı un

125 gr tereyağı (eritilmiş)

1/2 su bardağı süt

1/2 çay bardağı su

1 çay kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı tuz

İç Harcı İçin:

1 su bardağı çekilmiş ceviz içi

1/2 su bardağı çekilmiş badem

1/2 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

Yapılış