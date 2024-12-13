Azerbaycan'ın lezzet bombası: Şekerbura tarifi
Nevruz sofralarının vazgeçilmez tatlısı Şekerbura, ceviz, badem ve şekerle hazırlanan nefis bir hamur işi tatlısıdır. Azerbaycan'ın geleneksel tatlarından biri olan bu tatlı, görsel şöleniyle de dikkat çekiyor.
Azerbaycan mutfağı, zengin kültürü ve lezzet dolu yemekleriyle göz kamaştırıyor. Bu mutfağın en özel tatlılarından biri de Şekerbura. Özellikle Nevruz Bayramı’nda sofralardan eksik olmayan bu tatlı, içindeki ceviz, badem ve şeker dolgusuyla lezzet şöleni sunar.
ŞEKERBURA TARİFİ
Malzemeler
Hamur İçin:
- 2,5 su bardağı un
- 125 gr tereyağı (eritilmiş)
- 1/2 su bardağı süt
- 1/2 çay bardağı su
- 1 çay kaşığı kuru maya
- 1 çay kaşığı tuz
İç Harcı İçin:
- 1 su bardağı çekilmiş ceviz içi
- 1/2 su bardağı çekilmiş badem
- 1/2 su bardağı toz şeker
- 1 çay kaşığı tarçın
Yapılış
- Unu bir kaba alın.
- Tereyağı, süt, su, tuz ve mayayı ekleyin.
- Hamuru yoğurarak yumuşak ve pürüzsüz bir kıvam elde edin.
- Üzerini örtüp 30 dakika mayalanmaya bırakın.
- Ceviz, badem ve toz şekeri bir kapta karıştırın.
- Tarçın eklemek isterseniz bu aşamada ekleyin.
- Mayalanan hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın.
- Her bir hamur parçasını elinizle açın ve içine iç harcından 1 tatlı kaşığı koyun.
- Hamuru kapatıp yarım ay (hilal) şekli verin.
- Şekerbura'nın üzerine tırnak yardımıyla veya özel kalıplarla geleneksel desenler yapın.
- Fırını 180 dereceye ısıtın.
- Şekerbura’ları fırın tepsisine dizin.
- Önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin.
- Soğuduktan sonra servis yapın. İsteğe göre üzerine pudra şekeri serpebilirsiniz.
Etiketler: #Şekerbura #Azerbaycan #tatlı #tarif
En Çok Okunan Haberler
-
- Türkiye'nin 'konumu' hakkında açıklama
- Kalın Colani'nin yolcusu!
- Çanakkale'de korkutan deprem!
- Naci Görür'den korkutan uyarı
- 35 milyon TL değerinde altın sikke ele geçirildi
- Erdoğan'a kendi sözleriyle yanıt verdi
- Türkiye'den Şam Büyükelçiliği'ne atama!
- Kurum, şişeyi elinin tersiyle fırlattı
- 21 kişinin daha hastanelik olduğu ortaya çıktı
- Kayıp Amerikalı Suriye'de bulundu: 'Hacıyım' dedi...