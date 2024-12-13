Geleneksel lezzet: Fasulye turşusu tarifi

Fasulye turşusu, Karadeniz mutfağının en özel lezzetlerinden biridir. Kıtır kıtır dokusu ve ekşi tadıyla sofraların vazgeçilmezi olan bu turşuyu evde yapmanız çok kolay!

Geleneksel lezzet: Fasulye turşusu tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2024 - 12:13

Karadeniz mutfağı, kendine has lezzetleri ve geleneksel yemekleriyle ünlüdür. Bu mutfağın en sevilen ve sofralardan eksik olmayan tatlarından biri de fasulye turşusu. Çıtır çıtır dokusu, ekşi-tuzlu tadı ve uzun süre saklanabilmesiyle fasulye turşusu, yemeklerin yanına lezzetli bir eşlikçi olarak öne çıkar. 

FASULYE TURŞUSU TARİFİ

Malzemeler

  • 1 kg taze yeşil fasulye
  • 1 baş sarımsak (dişlere ayrılmış)
  • 1 su bardağı üzüm sirkesi
  • 2 yemek kaşığı kaya tuzu
  • 1 litre su
  • 2 adet limon dilimi (isteğe bağlı)
  • 3-4 dal taze dereotu (isteğe bağlı)
  • 1 tatlı kaşığı limon tuzu (isteğe bağlı)

Yapılış

  1. Taze fasulyelerin uç kısımlarını kesin ve ortadan ikiye bölün.
  2. Bol suda 5-6 dakika haşlayın.
  3. Haşlanan fasulyeleri soğuk suya alarak şoklayın ve süzgeçte süzdürün.
  4. Sarımsakları kabuklarından ayırın ve bütün halde bırakın.
  5. İsteğe göre taze dereotunu küçük parçalara ayırın.
  6. Temiz bir kavanozun altına birkaç diş sarımsak koyun.
  7. Ardından fasulyeleri sıkıca kavanoza yerleştirin. Aralarına limon dilimleri, sarımsak ve dereotu serpiştirin.
  8. Tüm malzemeleri kavanoza iyice sıkıştırarak doldurun.
  9. Hazırladığınız turşu suyunu kavanozun içine dökün. Fasulyelerin tamamen suyun altında kalmasını sağlayın.
  10. Kavanozun kapağını sıkıca kapatın. Güneş görmeyen serin bir yerde 10-15 gün bekletin.
  11. 10-15 gün sonra fasulye turşunuz hazır! Yemeklerin yanında veya meze olarak servis edebilirsiniz.

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