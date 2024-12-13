Geleneksel lezzet: Fasulye turşusu tarifi

Yayınlanma: 13.12.2024 - 12:13

Güncelleme: 13.12.2024 - 12:13

Karadeniz mutfağı, kendine has lezzetleri ve geleneksel yemekleriyle ünlüdür. Bu mutfağın en sevilen ve sofralardan eksik olmayan tatlarından biri de fasulye turşusu. Çıtır çıtır dokusu, ekşi-tuzlu tadı ve uzun süre saklanabilmesiyle fasulye turşusu, yemeklerin yanına lezzetli bir eşlikçi olarak öne çıkar.

FASULYE TURŞUSU TARİFİ

Malzemeler

1 kg taze yeşil fasulye

1 baş sarımsak (dişlere ayrılmış)

1 su bardağı üzüm sirkesi

2 yemek kaşığı kaya tuzu

1 litre su

2 adet limon dilimi (isteğe bağlı)

3-4 dal taze dereotu (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı limon tuzu (isteğe bağlı)

Yapılış