2 bin yıllık enfes lezzet: Süryani çöreği tarifi

Süryani mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan Süryani çöreği, kendine has baharatları ve dokusuyla öne çıkan bir hamur işidir. Kahvaltılardan çay saatlerine kadar her an tüketilebilecek bu çörek, hem kolay hazırlanışı hem de etkileyici aromasıyla mutfakların vazgeçilmezi olmaya adaydır. İşte, Süryani çöreğini adım adım hazırlamak için gereken malzemeler ve yapım aşamaları...