2 bin yıllık enfes lezzet: Süryani çöreği tarifi
Süryani çöreği, zengin aroması ve yumuşak dokusuyla her öğüne eşlik edebilecek bir lezzettir. Peki, 2 bin yıllık enfes bu lezzet nasıl yapılır? İşte, leziz Süryani çöreği tarifi...
Süryani mutfağının en özel lezzetlerinden biri olan Süryani çöreği, kendine has baharatları ve dokusuyla öne çıkan bir hamur işidir. Kahvaltılardan çay saatlerine kadar her an tüketilebilecek bu çörek, hem kolay hazırlanışı hem de etkileyici aromasıyla mutfakların vazgeçilmezi olmaya adaydır. İşte, Süryani çöreğini adım adım hazırlamak için gereken malzemeler ve yapım aşamaları...
SÜRYANİ ÇÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
Hamuru için:
250 gram tereyağı
1 çay bardağısıvı yağ
1 çay bardağı süt
2 su bardağı toz şeker
3 adet yumurta (sarıları üzeri için ayrılacak)
2 paket kuru maya
1 paket kabartma tozu
Süryani çöreği baharatları için:
3 çay kaşığı tarçın
2 çay kaşığı yenibahar
2 çay kaşığı rezene (dövülmüş)
1 çay kaşığı rendelenmiş muskat cevizi
2 çay kaşığı mahlep
2 çay kaşığı zencefil
İç harcı için:
500 gram hurma
2 yemek kaşığı toz şeker
1 çay bardağı ceviz içi
2-3 yemek kaşığı sıvı yağ
Süslemek için:
1 küçük boy kase çiğ badem
SÜRYANİ ÇÖREĞİ YAPILIŞI
Hurmaların çekirdeklerini ayıklayın ve küçük parçalara doğrayın.
Bir tavaya sıvı yağı alın ve doğranmış hurmaları ekleyin.
Üzerine toz şekeri ilave ederek sürekli karıştırın.
Malzemeler macun kıvamına gelene kadar pişirin.
Harcın üzerine cevizi ekleyip karıştırdıktan sonra soğumaya bırakın.
Geniş bir karıştırma kabına sıvı yağı ve kuru mayayı alın, iyice karıştırın.
Baharatları ekleyerek karışıma yedirin.
Unu azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edin.
Hamuru streç filmle kapatıp en az 1 saat mayalanmaya bırakın.
Mayalanan hamurdan portakal büyüklüğünde bezeler koparın.
Bezeleri unlanmış tezgahta uzunlamasına açın.
Hazırladığınız hurmalı harcı uzun bir şerit şeklinde hamurun ortasına yerleştirin.
Hamuru rulo şeklinde sarın ve 2 parmak genişliğinde parçalar kesin.
Şekil verdiğiniz çörekleri yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin.
Üzerine yumurta sarısı sürerek her birinin ortasına çiğ badem yerleştirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika boyunca, üzeri altın sarısı olana kadar kontrollü bir şekilde pişirin.
Afiyet olsun!
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