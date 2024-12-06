Kış mevsiminin çok sevilen lezzeti: Çikolatalı kestane şekeri tarifi

Yayınlanma: 06.12.2024 - 23:13

Güncelleme: 06.12.2024 - 23:13

Kestane şekeri, kestanenin şeker şurubunda pişirilerek yapılan, geçmişten günümüze uzanan klasik bir tatlıdır. Bursa’nın meşhur lezzetlerinden biri olan bu tatlı, çikolatayla kaplanarak çok daha özel bir hale gelir. Çikolata kaplı kestane şekeri, hem pratik hem de göz alıcı bir tatlı alternatifi sunar. Çayın yanında ya da özel günlerde ikram edebileceğiniz bu lezzeti evde kolayca hazırlayabilirsiniz. Peki, kış mevsiminin çok sevilen bu lezzeti nasıl yapılır? İşte, enfes çikolatalı kestane şekeri tarifi...

ÇİKOLATALI KESTANE ŞEKERİ TARİFİ

Malzemeler

Kestane şekeri için:

500 gram kestane

1 litre su

500 gram toz şeker

1 çubuk vanilya (isteğe bağlı)

Çikolata kaplaması için:

200 gram bitter çikolata

1 yemek kaşığı tereyağı veya sıvı yağ

ÇİKOLATALI KESTANE ŞEKERİ YAPILIŞI

Kestanelerin kabuklarını bıçakla çizin ve haşlamak için bir tencereye alın.

Üzerini geçecek kadar su ekleyip 20 dakika kadar haşlayın.

Haşlanmış kestanelerin kabuklarını dikkatlice soyun.

Bir tencerede suyu kaynatın ve şekeri ekleyerek karıştırın.

Şeker eridikten sonra çubuk vanilyayı ekleyin.

Hazırladığınız şurubu kısık ateşte 10 dakika kadar kaynamaya bırakın.

Soyulmuş kestaneleri şuruba ekleyin ve kısık ateşte 20-25 dakika pişirin.

Kestanelerin şurubu iyice çekmesini sağlayın.

Ardından kestaneleri şuruptan çıkarıp soğuması için bir kenara alın.

Bitter çikolatayı bir benmari düzeninde veya mikrodalga fırında eritin.

Eriyen çikolataya tereyağını ekleyip pürüzsüz bir kıvam elde edin.

Soğuyan kestane şekerlerini erimiş çikolataya batırın ve her tarafını güzelce kaplayın.

Çikolata kaplı kestaneleri yağlı kağıt serili bir tepsiye dizin.

Çikolatayla kaplanmış kestaneleri buzdolabında yaklaşık 1 saat dinlendirin.

Afiyet olsun!