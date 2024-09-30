Kış mevsiminin en lezzetlisi: Yumurtalı ıspanak tarifi
Yumurtalı ıspanak, hem pratik hem de besleyici bir yemek arayanlar için mükemmel bir tercih. Kısa sürede hazırlanabilen bu tarif, sofralara lezzet ve sağlık getiriyor.
Türk mutfağının en sağlıklı ve lezzetli yemeklerinden biri olan yumurtalı ıspanak, özellikle vitamin ve mineral açısından zengin bir seçenek arayanlar için ideal bir tarif. Ispanağın sağlıklı yapısı, yumurtanın protein içeriği ile buluştuğunda, ortaya hem doyurucu hem de pratik bir yemek çıkıyor. Özellikle yoğun günlerde hızlıca hazırlanabilen bu yemek, sofralarınıza hem kolaylık hem de besleyicilik kazandıracak.
YUMURTALI ISPANAK TARİFİ
Malzemeler
- Yarım kilogram ıspanak
- 3-4 adet yumurta
- Tuz
- Karabiber
- Pul biber
- Kırmızı biber
- 2-3 çorba kaşığı sıvı yağ
- 1.5 yemek kaşığı salça
- 1 orta boy soğan
Yapılış
- Ispanakların kökleri ayıklanıp bol su ile yıkayın.
- Tencereye koyarak üzerine su koymadan hafifçe haşlayın.
- Büyükçe bir tavaya sıvı yağı alıp küçük küçük doğranmış soğanı sıvı yağda pembeleştirin.
- Salçasını ilave edin.
- Ardından ıspanakları kevgirle alıp (suyunu sıkmayın kevgirle alırken gelen hafif su olunca daha lezzeti olur.) ve isteğe göre çemeni ekleyip karıştırın ve ıspanakları hafifçe kavurun.
- Tuzunu ve baharatını ayarlayıp üzerinde 4 tane göz açın ve boşluklara yumurtaları kırın.
- Yumurtaların üzerine de tuz ve kırmızı biber ektikten sonra tavanın ağzını kapatarak yumurta akları pişene dek ateşte tutun. Afiyet olsun.
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