Kış mevsiminin en lezzetlisi: Yumurtalı ıspanak tarifi

Yayınlanma: 30.09.2024 - 17:42

Güncelleme: 30.09.2024 - 17:42

Türk mutfağının en sağlıklı ve lezzetli yemeklerinden biri olan yumurtalı ıspanak, özellikle vitamin ve mineral açısından zengin bir seçenek arayanlar için ideal bir tarif. Ispanağın sağlıklı yapısı, yumurtanın protein içeriği ile buluştuğunda, ortaya hem doyurucu hem de pratik bir yemek çıkıyor. Özellikle yoğun günlerde hızlıca hazırlanabilen bu yemek, sofralarınıza hem kolaylık hem de besleyicilik kazandıracak.

YUMURTALI ISPANAK TARİFİ

Malzemeler

Yarım kilogram ıspanak

3-4 adet yumurta

Tuz

Karabiber

Pul biber

Kırmızı biber

2-3 çorba kaşığı sıvı yağ

1.5 yemek kaşığı salça

1 orta boy soğan

Yapılış