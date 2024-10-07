Kış mevsiminin vazgeçilmezi: Palamut ekşilisi tarifi

Yayınlanma: 07.10.2024 - 10:17

Güncelleme: 07.10.2024 - 10:17

Palamut ekşilisi, balık severler için damaklarda iz bırakan, hem hafif hem de lezzetli bir tarif. Palamutun taze ve dolgun lezzetini ekşi sos ile birleştirerek hazırlanan bu yemek, sofralarınıza farklı bir alternatif sunuyor. Zengin aromasıyla özellikle misafir sofralarında dikkat çekecek olan palamut ekşilisi, sağlıklı ve doyurucu bir seçenek arayanlar için ideal bir tercih! İşte, Palamut ekşilisi tarifi...

PALAMUT EKŞİLİSİ TARİFİ

Malzemeler

2 adet palamut

3 adet patates

2 adet kuru soğan

2 adet domates

2 adet sivri biber

1 adet dilimlenmiş limon

1 adet limon suyu

5-6 diş sarımsak

Tereyağ

Zeytinyağ

Tuz

Karabiber

Yarım çay bardağı su

Yapılış