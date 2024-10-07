Kış mevsiminin vazgeçilmezi: Palamut ekşilisi tarifi
Balığın en lezzetli hali olan palamut ekşilisi, sofralarınıza hem sağlık hem de farklı bir tat katıyor. Ekşi sosu ve balığın mükemmel uyumuyla hazırlanan bu tarif, özellikle deniz ürünleri sevenler için harika bir alternatif. Palamut ekşilisiyle hem besleyici hem de lezzetli bir yemek hazırlayın! İşte, Palamut ekşilisi tarifi...
Palamut ekşilisi, balık severler için damaklarda iz bırakan, hem hafif hem de lezzetli bir tarif. Palamutun taze ve dolgun lezzetini ekşi sos ile birleştirerek hazırlanan bu yemek, sofralarınıza farklı bir alternatif sunuyor. Zengin aromasıyla özellikle misafir sofralarında dikkat çekecek olan palamut ekşilisi, sağlıklı ve doyurucu bir seçenek arayanlar için ideal bir tercih! İşte, Palamut ekşilisi tarifi...
PALAMUT EKŞİLİSİ TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet palamut
- 3 adet patates
- 2 adet kuru soğan
- 2 adet domates
- 2 adet sivri biber
- 1 adet dilimlenmiş limon
- 1 adet limon suyu
- 5-6 diş sarımsak
- Tereyağ
- Zeytinyağ
- Tuz
- Karabiber
- Yarım çay bardağı su
Yapılış
- Soğan ve patatesi ince halkalar şeklinde doğrayın.
- Biber ve sarımsakları ince halkalar şeklinde doğrayın, domateslerin kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğrayın.
- Uygun bir tencere veya kapaklı bir tavaya önce soğanları ardından patatesleri sırayla dizin.
- Palamutlarıda yerleştirip sırasıyla domates, biber ve sarımsakları ekleyin.
- Tuz, karabiber, limon suyu,su ve zeytinyağ gezdirin, tereyağ parçalarını ekleyip kapağı kapatın.
- Önce yüksek ateşte ardından kaynamaya başlayınca kısık ateşte pişmeye bırakın.
- Palamut ekşilisini 10 dakika dinlendirin maydanozla servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
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