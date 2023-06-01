Kiş nedir, nasıl yapılır? Püf noktalarıyla sebzeli kiş tarifi…

Yayınlanma: 01.06.2023 - 19:50

Güncelleme: 01.06.2023 - 20:01

Fransız mutfağından sonra ülkemizde de popüler olan kiş, üzeri açık bir şekilde fakat tamamen tuzlu olarak hazırlanan bir yemektir. Kiş yapmak için sebze veya et kullanılır. Yumurta, un ve krema karışımıyla doldurulur ve pişirilir. Tart ile aynı hamurdan yapıldığı gibi, kenarları da aynı şekilde yüksek olarak fırın kabına veya tart kalıbına yerleştirilir.

Kiş tariflerinde mutlaka taban görevi görmesi için tuzlu bir kiş hamuru hazırlamamız gerekir. Kiş hamurunun temel görevi üstündeki dolgu malzemelerine taban oluşturmanın yanı sıra tart formunda da görünmesini sağlamaktır. Bu hamur un, su, tuz ve tereyağı gibi kolay bulunan malzemelerle çok kolay bir şekilde hazırlanabilir. Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra yoğurarak bir hamur haline getirmeliyiz. Daha sonra hamurumuzu streç filme sararak buzdolabında dinlendirilmelidir.

Hamurumuz buzdolabında dinlenirken dolgu malzemelerimizi hazırlayabiliriz. Dolgu malzememizi tamamen kendi damak zevkimize göre hazırlamamız mümkün. Ispanaklı, kırmızı etli, beyaz etli ve daha birçok farklı lezzetle kişimizin dolgu malzemelerini çeşitlendirebiliriz. İç dolgumuz için önce biraz tereyağını tavada eriterek dilediğimiz malzemeyi sotelemeli ve sotelenen malzememize yine damak tadımıza uyacak bir şekilde tuz eklemeliyiz.

Buzdolabında dinlendirdiğimiz hamuru bir tart kalıbına eşit şekilde yerleştirmeli ve çatal yardımıyla üzerine küçük delikler açmalıyız. Açtığımız bu küçük delikler sayesinde hamurumuz pişerken kabarmaz ve kiş formu bozulmamış olur. Çünkü hamurumuzun kabarması kişimizin böreğe benzemesine neden olur. Kişi hem sıcak hem de soğuk olarak tüketebiliriz. İşte kabaklı kiş tarifi…

YEŞİL KABAKLI KİŞ

Malzemeler

1 su bardağı un

2 yemek kaşığı tereyağ

1 çay kaşığı tuz

4 yemek kaşığı soğuk su

1 çay bardağı yoğurt



İçi için

3 adet yeşil kabak

1 su bardağı kaşar peyniri

1 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

150 gr tulum peyniri

Dereotu

Taze nane

Tuz, karabiber



Üzeri için

1 yumurta

Yarım çay bardağı süt

1 çay bardağı kaşar peyniri rendesi





Yapılışı



Hamur için gerekli un, tuz, tereyağı, yoğurt karıştırıp soğuk suyu ekleyip hızlı hareketlerle yoğurun. Buzdolabında yarım saat dinlendirin. Hamuru unlanmış mutfak tezgahına alıp merdaneyle tart kalıbına göre açın. Kalıba yerleştirin ve taşan hamuru kenarlarından kesin. Kalıpla tekrar buzdolabında soğutun. Sosu için tencerede yağı eritin. Un ilave edin ve rengi hafif dönünceye kadar kavurun. Sürekli karıştırarak sütü ilave edin. Kısık ateşte kadar pişirin. Beşamel sos elde edeceksiniz. 2 adet kabağı beşamel sosun içine rendeleyin. Tulum peynirini ekleyip karıştırın. Maydanoz ve dereotunu ince kıyarak kabağa ekleyin. Bu karışımı kalıba dökün. Kalan kabağı ince dilimleyin ve üzerine dizin. Üzeri için süt ve yumurtayı bir kasede çırpın ve karışım üzerine dökün. 180 dereceye ayarlı fırında üstü kızarıncaya dakika kadar pişirin. Fırından çıkarmadan 5 dakika önce rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin. Sıcak servis yapın. Afiyet olsun.





