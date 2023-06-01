Meze nedir? Birbirinden lezzetli ve pratik 10 meze tarifi…
Masaya küçük tabaklarla gelen ve masadaki herkes tarafından paylaşılan sıcak ve soğuk yemeklere meze denir. Meze Farsça lezzet anlamına gelen ‘maza’ kelimesinden türemiştir. Mezeler karın doyurmak için değil, yemeğin lezzetini arttırmak ve sohbete neşe katmak amacıyla ikram edilir. Bu yüzden küçük porsiyonlar halinde birkaç farklı çeşidin bir araya getirilmesiyle servis edilir…
Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan mezeler, yemeklerin yanında aperatif olarak sunulur. Genellikle soğuk bir şekilde servis edilen mezeler, hem ana yemek öncesinde, hem de çilingir sofralarında yerini alır. Yoğurt ve peynir gibi malzemelerin ön planda olduğu mezeler, kimi zamanda semizotu ve patlıcan gibi sebze bazlı olarak hazırlanır.
Ayrıca deniz mahsulleri ile hazırlanan meze çeşitleri de mevcuttur. Her türlü içeceğin yanına meze çıkarılabilir. Başta rakı olmak üzere Türk şarapları da mezelere harika eşlikçi olur. Yoğurtlu otlar, turşu, ezine peyniri, kavun, zeytinyağlı sebze yemekleri, zeytinyağlı sarma, haydari, lakerda, roka salatası, domates ve soğan salatası, közlenmiş patlıcan salatası, marine edilmiş balık, ahtapot salatası, karides söğüş, sotelenmiş yabani otlar, pilaki, fava, zeytin, şakşuka, közde patlıcan salatası, kereviz salatası, zeytinyağlı enginar en güzel meze örnekleridir.
Pratik meze tarifleri arıyorsanız, meze tarifleri listesinden yararlanabilirsiniz. İşte, birbirinden pratik ve lezzetli 10 meze tarifi…
HAYDARİ
Malzemeler
250 gr süzme yoğurt
2 diş sarımsak
3 yemek kaşığı ezilmiş beyaz peynir
4-5 dal demet dereotu
Yarım çay bardağı zeytinyağı
Tuz ve kuru nane
Yapılışı
Öncelikle geniş kaba süzme yoğurdu alın. Üzerine ezilmiş sarımsak, beyaz peynir, ince kıyılmış dereotu, kuru nane ve tuzu ekleyip iyice karıştırın. Servis tabağına alıp. Üzerine zeytinyağı gezdirin. Dereotu ile süsleyerek servis yapın. Afiyet olsun.
BABAĞANUŞ
Malzemeler
4 adet patlıcan
2 adet yeşil biber
3 adet kapya biber
1 adet domates
2 diş sarımsak
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tatlı kaşığı nar ekşisi
1 çay kaşığı tuz, karabiberi pul biber
Limon suyu
Maydanoz
Yapılışı
Öncelikle patlıcan, domates ve biberleri közleyin. Közlenen sebzeleri buzdolabı poşetine alıp, ağzını bağlayıp terlemesini sağlayın. Soğuyan sebzelerin kabuklarını soyun. Patlıcanları ezin ve diğer sebzeleri istediğiniz boyutlarda küp küp doğrayın. Ayrı bir kase içerisinde sarımsak, zeytinyağı, nar ekşisi, limon suyu ve tuzu karıştırın. Karışımı köz sebzelerin içine ekleyin. Bir araya getirdiğiniz bütün malzemeleri iyice karıştırın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz doğrayarak servis edin. Afiyet olsun.
FAVA
Malzemeler
500 gr kuru bakla
Yarım su bardağı zeytinyağı
1 adet soğan
1 demet dereotu
1 limonun suyu
1 çay kaşığı toz kırmızı biber
Tuz
4 su bardağı su
Yapılışı
İlk olarak kuru baklayı bol suyla ıslatın ve süzün. Soğanı temizleyip ve ince ince kıyın. Zeytinyağını tencereye alıp ısıtın. Soğanı tavaya ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun. Üzerine baklaları ilave edin. 4 su bardağı su ekleyip baklalar yumuşayıncaya kadar pişirin. Dereotunu ince ince kıyıp, tencereye ilave edip karıştırın ve ocaktan alın. Robotla püre haline getirin. Limon suyunu ekleyip karıştırın. Dikdörtgen borcama alıp soğumasını bekleyin. Soğuyunca fava sertleşecektir. Dilimleyerek servis edin. Favayı kıyılmış maydanoz ve kırmızı biberle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.
HAVUÇ TARATOR
Malzemeler
2 su bardağı süzme yoğurt
4 adet havuç
2 diş sarımsak
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
4-5 adet ceviz
Yapılışı
Öncelikle havuçların kabuklarını soyup ve rendeleyin. Daha sonra tavaya yağ koyun ve ısıtın. Rendelediğiniz havuçları tavaya alarak pişirin. Ve soğumasını bekleyin. Bu esnada derin bir kaseye süzme yoğurdu alın. Üzerine rendelenmiş sarımsak ve tuz ekleyerek karıştırın. Havuçlar soğuduktan sonra yoğurda ekleyerek, karıştırın. Servis tabağına alın. Üzerine ceviz parçaları ve zeytinyağı gezdirerek servis edin. Afiyet olsun.
YOĞURTLU KARIŞIK KIZARTMA
Malzemeler
2 adet patlıcan
2 adet kabak
2 adet patates
2 adet kırmızı biber
4-5 adet yeşil biber
Sıvı yağ
Sosu için
2 su bardağı yoğurt
2 diş sarımsak
Tuz
Yapılışı
Sebzelerin hepsini eşit boyda doğrayıp sırasıyla patates, kabak, patlıcan ve en son biberler olacak şekilde kızgın yağda kızartın. Yoğurt, ezilmiş sarımsak ve tuzu karıştırıp kızarttığınız sebzelerin üzerine dökün. Ilık olarak servis edin. Afiyet olsun.
SİRKELİ KIRMIZI BİBER
Malzemeler
5 adet kapya biber
7-8 diş sarımsak
1 çay bardağı üzüm sirkesi
3-4 çorba kaşığı zeytinyağı
4-5 çorba kaşığı su
Tuz
Yapılışı
Öncelikle biberleri ocak üzerinde veya fırın ızgarada közleyip soğuyunca kabuklarını soyun. Saplarını kesip çekirdekli kısımlarını temizleyin. Şeritler halinde doğrayın. Derin bir kaba alın. Sirke, su, zeytinyağı ve tuzu bir kasede karıştırın. Sarımsakları soyup ince ince doğrayın. Hazırladığınız sirkeli karışımı biberlerin üzerine ilave edip sarımsakları ekleyin ve karıştırın. Biraz bekletip servis tabağına alarak servis yapın. Afiyet olsun.
KABAK MÜCVER
Malzemeler
3 adet yeşil kabak
2 adet yumurta
3 yemek kaşığı un
8-10 dal maydanoz
8-10 dal dereotu
5-dal taze soğan
Yarım çay kaşığı karbonat
Tuz, karabiber
Kızartmak için sıvı yağ
Servis için sarımsaklı yoğurt
Yapılışı
Öncelikle kabakları temizleyip, kabuklarıyla rendeleyin. Rendelenen kabakların suyunu sıkın. Kabakların üzerine yumurtaları kırın ve iyice karışana kadar karıştırın. Unu, karbonatı, tuzu ve karabiberi ekleyin. En son kıyılmış yeşilliklerinizi ekleyip karıştırın. Geniş bir tavada sıvı yağ kızdırın. Bir yemek kaşığı yardımıyla kabaklı karışımdan alıp, tavada arkalı önlü, iyice pembeleşinceye kadar kızartın. Bütün kabakları aynı şekilde pişirin. Üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun.
MUHAMMARA
Malzemeler
5 adet közlenmiş kırmızı biber
3 diş sarımsak
3 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı kırmızı pul biber
1 tatlı kaşığı kimyon
Yarım su bardağı ceviz içi
2 dilim bayat ekmek
Yarım çay bardağı zeytinyağı
3 yemek kaşığı nar ekşisi
Tuz, karabiber
Yapılışı
Öncelikle kırmızı biberleri közleyin. Kabuklarını soyup, çekirdeklerini ayıkladıktan sonra mutfak robotuna alın. Bütün malzemeleri ekleyip karıştırın. Servis kabına alın. Üzerini ceviz veya maydanozla süsleyip, servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
ŞAKŞUKA
Malzemeler
3 adet patlıcan
2 adet patates
1 adet kabak
2 adet yeşil biber
3 diş sarımsak
3 adet domates
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı şeker
1 çay kaşığı sirke
Kızartmak için ayçiçek yağı
Yapılışı
Öncelikle patlıcanları alacalı soyduktan sonra küp küp doğrayın. Tuzlu su dolu bir kaba alıp, acısının geçmesi için bekletin. Diğer sebzeleri de küp küp doğrayın. Geniş bir tavada sıvı yağı kızdırın. Tüm sebzeleri ayrı ayrı kızartın. Sosu için gerekli olan domatesleri doğrayın. Bir sos tavasına aldığınız zeytinyağında domatesleri hafifçe kavurmaya başlayın. Üstüne rendelenmiş sarımsak, tuz, şeker ve sirkeyi de ekledikten sonra kapağını kapatın ve sos kıvamına gelene kadar, ara ara karıştırarak pişirin. Hazırladığınız sosu, kızarttığınız sebzelerin üstüne gezdirin. Karıştırıp servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.
YOĞURTLU SEMİZOTU
Malzemeler
1 bağ semizotu
3 yemek kaşığı süzme yoğurt
3 yemek kaşığı normal yoğurt
2 diş sarımsak
Tuz
Zeytinyağı
Pul biber
Yapılışı
Öncelikle 1 bağ semizotunun yapraklarını ayıklayıp güzelce yıkayın ve suyunu süzün. Başka bir kasede yoğurtları, ezdiğiniz sarımsağı ve tuzu karıştırın. Yoğurtlu karışımı semizotu yapraklarının üzerine dökün ve karıştırın. Semizotu salatasını uygun bir tabağa aktarın ve zeytinyağı, pul biberle süsleyin. Afiyet olsun.
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