Haziran ayı meyve ve sebze takvimi…

Yayınlanma: 01.06.2023 - 09:16

Güncelleme: 01.06.2023 - 09:16

Alışveriş listenizi hazırlarken mevsimde hangi meyve ve sebzeyi satıp alıp, nasıl tüketeceğinizi bilmek çok önemli. Yazın gelmesiyle, tezgahlarda sebze ve meyve çeşitlerini artış göstermeye başladı. Haziran ayı meyve ve sebzelerine sofralarınızda yer açabilir, nefis tariflerde de değerlendirebilirsiniz. İşte haziran ayında tüketebileceğiniz meyve ve sebzeler...

HAZİRAN AYINDA HANGİ MEYVELERİ TÜKETMELİYİZ?

Kiraz, çilek, kayısı, vişne, erik, şeftali, nektarin, dut, karpuz, kavun, mürdüm eriği, yeni dünya.

HAZİRAN AYINDA HANGİ SEBZELERİ TÜKETMELİYİZ?

Taze fasulye, enginar, taze bakla, bezelye, barbunya, kabak, salatalık, patlıcan, yeşil biber, domates, semizotu, dolmalık biber, taze soğan, marul, dereotu, fesleğen, biberiye, taze nane, maydanoz.

