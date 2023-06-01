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Haziran ayı meyve ve sebze takvimi…

Yeni gelen her ayla birlikte sofralarımıza misafir ettiğimiz meyveler ve sebzeler değişiyor. Günümüz şartlarında, her türlü meyve ve sebzeyiyi dört mevsim bulmak mümkün olsa da, mevsimsel ve taze beslenme, insan sağlığı için çok önemli. Hem lezzet, hem de sağlık açısından en doğrusu meyve ve sebzelerin mevsiminde tüketilmesidir.

Aslıhan Karagöz [email protected]
Yayınlanma: 01.06.2023 - 09:16
Haziran ayı meyve ve sebze takvimi…
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Alışveriş listenizi hazırlarken mevsimde hangi meyve ve sebzeyi satıp alıp, nasıl tüketeceğinizi bilmek çok önemli. Yazın gelmesiyle, tezgahlarda sebze ve meyve çeşitlerini artış göstermeye başladı. Haziran ayı meyve ve sebzelerine sofralarınızda yer açabilir, nefis tariflerde de değerlendirebilirsiniz. İşte haziran ayında tüketebileceğiniz meyve ve sebzeler...

HAZİRAN AYINDA HANGİ MEYVELERİ TÜKETMELİYİZ?

Kiraz, çilek, kayısı, vişne, erik, şeftali, nektarin, dut, karpuz, kavun, mürdüm eriği, yeni dünya.

HAZİRAN AYINDA HANGİ SEBZELERİ TÜKETMELİYİZ?

Taze fasulye, enginar, taze bakla, bezelye, barbunya, kabak, salatalık, patlıcan, yeşil biber, domates, semizotu, dolmalık biber, taze soğan, marul, dereotu, fesleğen, biberiye, taze nane, maydanoz.


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