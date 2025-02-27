Çıtır çıtır lezzet: Ev yapımı fıstıklı kadayıf sarması tarifi
Ev yapımı fıstıklı kadayıf sarmasını çok pratik bir şekilde evde hazırlamak mümkün... İşte enfes tarif!
Dışı çıtır çıtır, içi bol fıstıklı ve şerbeti tam kıvamında bir tatlı yapmak isteyenler için geleneksel fıstıklı kadayıf sarması tarifi...
MALZEMELER
Kadayıf için:
300 gr taze tel kadayıf
100 gr tereyağı (eritilmiş)
1 su bardağı toz Antep fıstığı
Şerbet için:
2 su bardağı toz şeker
2 su bardağı su
1 tatlı kaşığı limon suyu
Üzeri için:
50 gr toz Antep fıstığı
HAZIRLANIŞI
Bir tencereye şeker ve suyu ekleyin, karıştırarak kaynamaya bırakın.
Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10 dakika kaynatın.
Limon suyunu ekleyip 2 dakika daha kaynatın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Tel kadayıfı geniş bir kaba alın ve ellerinizle havalandırarak açın.
Üzerine eritilmiş tereyağını gezdirerek iyice harmanlayın.
Kadayıftan bir miktar alıp düz bir zemine serin.
İçine bolca toz Antep fıstığı serpin.
Kadayıfı sıkıca sararak rulo haline getirin.
Tüm kadayıf bitene kadar aynı işlemi yapın.
Hazırladığınız ruloları yağlanmış fırın tepsisine dizin.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzeri kızarana kadar, yaklaşık 30-35 dakika pişirin.
Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine soğuyan şerbeti gezdirin.
Tatlının şerbeti çekmesi için en az 2 saat dinlendirin.
Servis Önerisi:
Üzerine toz Antep fıstığı serperek servis edebilirsiniz.
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