Kışın serin lezzeti Eton Mess tarifi: Tatlı krizlerinde ferahlatan pratik çözüm...

Yayınlanma: 27.02.2025 - 20:24

Güncelleme: 27.02.2025 - 20:24

İngiliz mutfağının en hafif ve pratik tatlılarından biri olan Eton Mess, çıtır bezeler, krema ve meyvelerin mükemmel uyumuyla hazırlanan bir tatlı. Bu tarifte kış meyveleri kullanarak mevsime uygun, ferah ve lezzetli bir tatlı yapmak mümkün... İşte içinizi ferahlatacak Eton Mess tarifi...

MALZEMELER

Tatlı İçin:

3 adet büyük beze

200 ml soğuk krema (çırpılmış)

1 yemek kaşığı pudra şekeri

1 çay kaşığı vanilin

Meyveli Sos İçin:

1 su bardağı nar taneleri

1 su bardağı yaban mersini

1 su bardağı ahududu veya böğürtlen

1 yemek kaşığı bal veya pudra şekeri

1 yemek kaşığı limon suyu

Süsleme İçin:

Nar taneleri

Taze nane yaprakları

HAZIRLANIŞI

Yaban mersini, ahududu (veya böğürtlen) ve nar tanelerini bir sos tenceresine alın.

Üzerine bal veya pudra şekeri ve limon suyunu ekleyin.

Orta ateşte meyveler hafifçe yumuşayana kadar 4-5 dakika pişirin.

Sosu soğumaya bırakın.

Soğuk kremayı bir kaba alın, pudra şekeri ve vanilin ekleyerek sertleşene kadar çırpın.

Büyük bezeleri elinizle irili ufaklı parçalara ayırın.

Servis bardaklarına veya kuplara önce bir kat beze koyun.

Üzerine çırpılmış kremadan ekleyin.

Ardından meyve sosu gezdirin.

Katmanları tekrarlayarak malzemeleri bitirin.

Üzerine taze nar taneleri ve nane yaprakları serpiştirerek süsleyin.

Servis Önerisi:

Tatlıyı hemen tüketebilirsiniz, ancak hafifçe dolapta dinlendirerek daha da lezzetli hale getirebilirsiniz.