Kışın ideal sıcak başlangıcı: Düğün çorbası tarifi

Yayınlanma: 18.11.2024 - 20:28

Güncelleme: 18.11.2024 - 20:28

Adını geleneksel olarak düğünlerde misafirlere sunulmasından alır, ancak her mevsim sofralarda yerini alabilir. Koyun etiyle hazırlanan bu çorba, hem doyurucu hem de besleyici özelliği ile kalabalık sofraların baş tacı haline gelir. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz Düğün Çorbası tarifi...

Düğün Çorbası İçin Gerekli Malzemeler

300 gram kuzu eti (düğün çorbası için genellikle koyun eti kullanılır, ancak tavuk ya da dana eti de tercih edilebilir)

1 adet soğan

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı et suyu (et suyu yerine tavuk suyu da kullanabilirsiniz)

1 su bardağı yoğurt

1 adet yumurta

Tuz, karabiber ve pul biber (isteğe bağlı)

Düğün Çorbası Yapılışı:

Etin Hazırlanması:

İlk olarak etinizi küçük parçalara ayırın. Bir tencereye etleri koyun ve üzerini geçecek kadar su ekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte yaklaşık 1 saat kadar pişirin. Etler yumuşayıp kemikten ayrılacak kadar piştiğinde, etin suyunu süzün. Etleri bir kenara alıp, kemiklerini ayıklayın ve küçük küçük doğrayın.

Çorba Tabanını Hazırlayın:

Ayrı bir tencerede tereyağını eritin. İçine ince doğranmış soğanı ekleyip, pembeleşene kadar kavurun. Ardından unu ilave edin ve birkaç dakika karıştırarak kavurmaya devam edin. Unun kokusu çıkınca, üzerine et suyunu ekleyin ve karıştırarak kaynamaya bırakın.

Yumurta ve Yoğurt Karışımını Hazırlayın:

Başka bir kasede yumurtayı ve yoğurdu çırpın. Çorbanın içine azar azar ekleyerek sürekli karıştırın. Bu işlem, çorbanın kesilmesini engeller ve kremamsı bir kıvam sağlar.

Baharatlar ve Etin Eklenmesi:

Çorbanın kaynadığından emin olduktan sonra, içerisine doğranmış etleri, tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biberi ekleyin. Bir süre daha kaynatın.

Servis:

Çorbanız hazır! Çorbanızı sıcak servis yapın ve üzerine birkaç damla limon ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.