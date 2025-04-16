Osmanlı'dan sofralara uzanan lezzet: Hünkar beğendi tarifi
Padişah sofralarından günümüze gelen enfes tarif hünkar Beğendi ile misafirlerinizi büyüleyin.
Hünkar Beğendi, adından da anlaşılacağı gibi padişah sofralarına layık, klasik bir Osmanlı yemeği. Hem şık sunumu hem de zengin lezzetiyle özel misafirler için harika bir ana yemek alternatifi.
MALZEMELER
Et Sote İçin:
- 500 g kuşbaşı dana eti (tercihen kuzu da olur)
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 1 adet kuru soğan (doğranmış)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 adet domates (rendelenmiş)
- 1 su bardağı sıcak su
- Tuz, karabiber, pul biber
Beğendi İçin:
- 3-4 adet közlenmiş patlıcan
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı süt
- ½ su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- Tuz, muskat rendesi (isteğe bağlı)
HAZIRLANIŞI
Et Sote: Tencerede yağı kızdırın, eti ekleyip kavurun. Soğanı ekleyin, biraz daha kavurduktan sonra salça ve domatesi ilave edin. Baharatları serpip sıcak suyu dökün. Kısık ateşte eti yumuşayana kadar pişirin.
Beğendi: Közlenmiş patlıcanları soyup ince doğrayın. Tencerede tereyağını eritip unu kavurun. Patlıcanları ekleyip karıştırın. Sütü azar azar ekleyip kıvam alana dek pişirin. En son kaşar peynirini ve baharatları ilave edin.
Servis tabağına önce beğendiyi yayın, üzerine et soteyi yerleştirin. Sıcak servis edin.
Etiketler: #Hünkar Beğendi
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