Klasik pilavın sağlıklı alternatifi: Protein dolu Kinoa tarifi

Glutensiz, lifli ve yüksek protein içeriğiyle dikkat çeken kinoa, bu tarifte sebzelerle buluşuyor. Tek tavada, pratik ve doyurucu bir akşam yemeği ya da öğle öğünü alternatifi arayanlara birebir. Diyet yapanlardan sağlıklı beslenenlere herkesin seveceği bir lezzet!

Klasik pilavın sağlıklı alternatifi: Protein dolu Kinoa tarifi
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 16.04.2025 - 15:34

Son yılların en popüler süper besinlerinden biri olan kinoa, hem tok tutması hem de besin değerinin yüksek olmasıyla öne çıkıyor. Özellikle pirinç ya da bulgur gibi tahıllara sağlıklı alternatif arayanlar için mükemmel bir seçenek sunan bu tarifte; kinoa, sebzelerle buluşuyor, zeytinyağı ile lezzetleniyor. Kolay hazırlanışı ve besleyici içeriği sayesinde tek başına bir öğün olarak tüketilebilir.

SEBZELİ KİNOA PİLAVI TARİFİ

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kinoa
  • 2 su bardağı su veya sebze suyu
  • 1 adet kapya biber (doğranmış)
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 adet havuç (rendelenmiş)
  • 1 küçük kabak (doğranmış)
  • 1 avuç ıspanak veya pazı
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 diş sarımsak (ince doğranmış)
  • Tuz, karabiber, zerdeçal (isteğe bağlı)

Yapılışı:

  1. Kinoayı hazırlayın: Kinoa acı tadını bırakması için süzgeçte iyice yıkanır.
  2. Kinoayı pişirin: 2 su bardağı su ile birlikte tencereye alınır, kaynadıktan sonra kısık ateşte suyunu çekene kadar yaklaşık 15 dakika pişirilir.
  3. Sebzeleri soteleyin: Ayrı bir tavada zeytinyağını ısıtın, sarımsağı ekleyip kokusu çıkana kadar kavurun. Ardından havuç, biber ve kabakları sırayla ekleyip yumuşayana kadar çevirin.
  4. Ispanak ve baharatlar: Sebzeler yumuşayınca doğranmış yeşillikleri ve baharatları ekleyin.
  5. Birleştirme: Pişen kinoayı sebzelerin içine alın, tüm malzemeyi güzelce harmanlayın. Gerekirse biraz daha zeytinyağı ve limon suyu ekleyerek servis edebilirsiniz.

Etiketler: #tarif #Pirinç #Pilav #kinoa

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