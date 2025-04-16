Klasik pilavın sağlıklı alternatifi: Protein dolu Kinoa tarifi

Yayınlanma: 16.04.2025 - 15:34

Güncelleme: 16.04.2025 - 15:34

Son yılların en popüler süper besinlerinden biri olan kinoa, hem tok tutması hem de besin değerinin yüksek olmasıyla öne çıkıyor. Özellikle pirinç ya da bulgur gibi tahıllara sağlıklı alternatif arayanlar için mükemmel bir seçenek sunan bu tarifte; kinoa, sebzelerle buluşuyor, zeytinyağı ile lezzetleniyor. Kolay hazırlanışı ve besleyici içeriği sayesinde tek başına bir öğün olarak tüketilebilir.

SEBZELİ KİNOA PİLAVI TARİFİ

Malzemeler:

1 su bardağı kinoa

2 su bardağı su veya sebze suyu

1 adet kapya biber (doğranmış)

1 adet yeşil biber

1 adet havuç (rendelenmiş)

1 küçük kabak (doğranmış)

1 avuç ıspanak veya pazı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak (ince doğranmış)

Tuz, karabiber, zerdeçal (isteğe bağlı)

Yapılışı: