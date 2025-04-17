Kahvaltıların enfes lezzeti: Mantarlı omlet tarifi

Yayınlanma: 17.04.2025 - 09:40

Güncelleme: 17.04.2025 - 09:40

Omlet, kahvaltıların vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Ancak içerisine mantar gibi sebzeler eklendiğinde hem daha besleyici hem de daha doyurucu bir öğüne dönüşüyor. Bu tarifte, yumurtanın proteiniyle mantarın tokluk hissi veren lifleri birleşiyor; sofraya sağlık ve lezzet birlikte geliyor. Sabahları daha uzun süre tok kalmak isteyenler için birebir!

MANTARLI OMLET TARİFİ

Malzemeler:

2 adet yumurta

1/2 su bardağı doğranmış kültür mantarı

1 yemek kaşığı süt (omletin kabarması için, opsiyonel)

1 tatlı kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

1 yemek kaşığı doğranmış taze soğan (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı rendelenmiş beyaz peynir (isteğe bağlı)

Tuz ve karabiber

Yapılışı: