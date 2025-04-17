Kahvaltıların enfes lezzeti: Mantarlı omlet tarifi
Kahvaltıda klasik tariflerin dışına çıkmak isteyenler için mantarlı omlet harika bir seçenek. Bol proteinli, düşük kalorili ve doyurucu bu tarif, güne enerjik başlamanızı sağlar. Üstelik sadece 10 dakikada hazır!
Omlet, kahvaltıların vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Ancak içerisine mantar gibi sebzeler eklendiğinde hem daha besleyici hem de daha doyurucu bir öğüne dönüşüyor. Bu tarifte, yumurtanın proteiniyle mantarın tokluk hissi veren lifleri birleşiyor; sofraya sağlık ve lezzet birlikte geliyor. Sabahları daha uzun süre tok kalmak isteyenler için birebir!
MANTARLI OMLET TARİFİ
Malzemeler:
- 2 adet yumurta
- 1/2 su bardağı doğranmış kültür mantarı
- 1 yemek kaşığı süt (omletin kabarması için, opsiyonel)
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı veya tereyağı
- 1 yemek kaşığı doğranmış taze soğan (isteğe bağlı)
- 1 yemek kaşığı rendelenmiş beyaz peynir (isteğe bağlı)
- Tuz ve karabiber
Yapılışı:
- Hazırlık: Yumurtaları bir kasede süt, tuz ve karabiberle birlikte çırpın.
- Mantarları soteleyin: Tavaya yağı alın, ısıtınca doğranmış mantarları ekleyin. Suyunu salıp çekene kadar yüksek ateşte kavurun. Soğan ekleyecekseniz bu aşamada ilave edin.
- Omleti pişirin: Çırpılmış yumurtayı tavaya dökün, mantarlarla karıştırmadan üzerine yayın.
- Opsiyonel lezzetler: Peynir eklemek isterseniz, yumurta henüz tam pişmeden üstüne serpiştirin.
- Servis: Kenarları pişip üstü hafif kremsi kalınca ikiye katlayın. Sıcak servis edin.
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