Kuru patlıcan dolmasının sırrı buymuş! İşte en lezzetli tarif

Kuru patlıcan dolması, özellikle Güneydoğu ve Doğu Anadolu mutfağında sıkça yapılan, özel davet sofralarından günlük yemek menülerine kadar her öğünde tercih edilen geleneksel bir lezzettir. Doğru pişirme yöntemi ve dengeli baharat kullanımıyla hazırlanan bu tarif, yoğurt eşliğinde servis edildiğinde eşsiz bir tat sunar.

MALZEMELER

Dolma için:

20 adet kuru patlıcan

1,5 su bardağı pirinç

2 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 adet rendelenmiş domates

1 çay bardağı ince doğranmış maydanoz

1 yemek kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Tuz

Sosu için:

2 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 su bardağı sıcak su

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım limonun suyu (isteğe bağlı)

KURU PATLICAN DOLMASI NASIL YAPILIR?

Kuru patlıcanları kaynar suda 8-10 dakika haşlayın. Yumuşayan patlıcanları süzüp soğuk sudan geçirin.

Soğan ve sarımsağı ince ince doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun.

Domates ve biber salçasını ekleyerek birkaç dakika daha kavurun.

Rendelenmiş domatesi ilave edin ve suyunu hafif çekene kadar pişirin.

Yıkanmış pirinci, baharatları, tuzu ve maydanozu ekleyerek karıştırın. İç harcı ocaktan alın.

Haşlanan kuru patlıcanların içini, ağız kısmında yaklaşık 1 santimetre boşluk kalacak şekilde doldurun.

Dolmaları tencereye dik olarak dizin.

Ayrı bir kapta salça, sıcak su, zeytinyağı ve nar ekşisini karıştırıp dolmaların üzerine gezdirin.

Üzerine dolmaların dağılmaması için düz bir tabak kapatın.

Kısık ateşte yaklaşık 40-45 dakika pişirin.

Dinlendirdikten sonra sarımsaklı yoğurt veya sade yoğurt eşliğinde servis edin.