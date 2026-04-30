Orijinal İsveç köftesi: Özel sosu ile enfes tarif!

Geleneksel anne köftesine çok benzeyen ama içindeki bir tutam yenibahar ile fark yaratan İsveç köftesi, asıl şovunu o üzerine dökülen efsanevi sosuyla yapıyor. Dışarıda porsiyonuna yüksek hesaplar ödemeden, evdeki malzemelerle koca bir ziyafet çekmek mümkün... İşte enfes tarif!

MALZEMELER

Köftesi İçin:

500 gram dana kıyma

1 adet orta boy soğan (Çok ince rendelenmiş veya robottan çekilmiş)

4 yemek kaşığı galeta unu veya panko

1 adet yumurta

1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı yenibahar

Pişirmek için: 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı tereyağı

Meşhur Gravy (Krema) Sosu İçin:

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

1,5 su bardağı sıcak et suyu (veya sıcak suda eritilmiş yarım et bulyon)

Yarım kutu (100 ml) sıvı krema

1 yemek kaşığı soya sosu (Renk ve derinlik katması için)

ADIM ADIM TARİF

Derin bir kaba kıymayı, suyunu hafifçe sıktığınız rendelenmiş soğanı, yumurtayı, galeta ununu ve baharatları alın. Tüm malzemeler bütünleşene kadar yaklaşık 5-6 dakika iyice yoğurun.

Harçtan cevizden biraz daha küçük parçalar koparıp avuç içinizde yuvarlayın. (Şekil verirken ellerinizi hafifçe ıslatmak işinizi kolaylaştırır). Hazırladığınız köfteleri buzdolabında 15-20 dakika dinlendirin.

Geniş bir tavaya sıvı yağ ve tereyağını alıp kızdırın. Dinlenen köfteleri tavaya ekleyip, tavayı sallayarak her taraflarının eşit şekilde nar gibi kızarmasını sağlayın. Kızaran köfteleri bir tabağa alın.

Köfteleri kızarttığınız (ve lezzeti tabanında kalan) aynı tavaya sos için gereken 2 yemek kaşığı tereyağını ekleyin. Eriyen yağa unu ilave edip kokusu çıkana kadar 1-2 dakika kavurun.

Kavrulan unun üzerine sıcak et suyunu yavaş yavaş eklerken bir yandan da tel çırpıcıyla hızlıca karıştırın (topaklanmaması için). Soya sosunu da ilave edin.

Sos hafifçe koyulaşıp kaynamaya başladığında içine sıvı kremayı ekleyin. Hemen ardından kenara ayırdığınız kızarmış köfteleri de bu sosun içine geri koyun. Kısık ateşte köfteler sosu çekip kıvam alana kadar 4-5 dakika daha tıkırdatın. Sıcak sıcak, tercihen patates püresi eşliğinde servis yapın.