Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çay demlenirken hazırlanan nefis lezzet: Tahinli ballı çörek tarifi

Çay demlenirken hazırlanan nefis lezzet: Tahinli ballı çörek tarifi

30.04.2026 17:10:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Çay demlenirken hazırlanan nefis lezzet: Tahinli ballı çörek tarifi

Tahin ve balın eşsiz uyumuyla hazırlanan bu yumuşacık çörek, hem kahvaltı sofralarına hem de çay saatlerine tatlı bir dokunuş katıyor. İşte enfes tadıyla tahinli ballı çörek tarifi...

Tahinli ballı çörek, geleneksel hamur işi tarifleri arasında özel bir yere sahiptir. Yumuşacık mayalı hamurun içine sürülen tahin ve bal karışımı, pişerken karamelize olarak çöreğe benzersiz bir aroma kazandırır. Fırından çıkan mis kokusu tüm evi sararken, ilk lokmada ağızda dağılan dokusuyla bu tarif vazgeçilmezlerinizden biri olmaya adaydır. İşte enfes tadıyla tahinli ballı çörek tarifi...

Image

TAHİNLİ BALLI ÇÖREK TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

1,5 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı toz şeker

1 tutam tuz

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 su bardağı un

İç harcı için:

3 yemek kaşığı tahin

1 yemek kaşığı bal

1 yemek kaşığı toz şeker

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı fındık içi

TAHİNLİ BALLI ÇÖREK YAPILIŞI

Ilık su, şeker ve mayayı karıştırıp 10 dakika bekletin.

Tuz, zeytinyağı ve unu ekleyip yumuşak bir hamur yoğurun.30 dakika dinlendirin.

Hamurdan parçalar alıp açın. 

İçine tahin, bal ve şeker karışımı sürün.

Hamuru rulo şeklinde sarıp gül formu verin.

Yumurta sarısı sürüp fındık serpin.

180 derece fırında yaklaşık 30 dakika kızarana kadar pişirin.

Afiyet olsun!

İlgili Konular: #çörek #pratik tatlı tarifi #Çay Saati

