Lokantayı aratmayacak lezzet: Ekonomik ve pratik lahmacun tarifi

Yayınlanma: 27.06.2024 - 21:00

Güncelleme: 27.06.2024 - 21:00

Özellikle dışarda en fazla tüketilen Türk dünyasının en ünlü yemeklerinden biri olan leziz lahmacun tarifi evde de yapılabilir. İşte, Ekonomik ve pratik lahmacun tarifi...

LAHMACUN TARİFİ

Malzemeler

İç harcı için;

2 adet kırmızı biber

3 adet yeşil biber

2 adet orta boy soğan

1 demet maydanoz

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1/2 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı tuz

1 çay bardağı sıvı yağ

1/4 çay bardağı su

500 gram yağlı dana kıyma

Hamuru için:

5 su bardağı un

2 su bardağı su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

Yapılış