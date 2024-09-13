Meksika mutfağının gözdesi: Birria taco taco tarifi

Meksika mutfağının gizli hazinelerinden biri olan Birria taco, özellikle düğünler ve özel günlerde yapılan, baharatlı ve aromatik bir güveç yemeğidir. Kuzu ya da keçi etiyle yapılan bu enfes yemek, her lokmada sizi Meksika'nın otantik tatlarına götürecek.

Meksika mutfağının gözdesi: Birria taco taco tarifi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2024 - 14:46

Birria taco, Meksika'nın Jalisco eyaletinden çıkmış, geçmişi yüzyıllara dayanan lezzetli bir güveç yemeğidir. Genellikle keçi ya da kuzu etiyle yapılan bu yemek, özenle seçilen baharatlarla yavaş yavaş pişirilir ve aromaları birbirine karışarak yoğun bir tat bırakır. Son yıllarda Birria taco, dünya genelinde popülerlik kazanmış ve özellikle taco severlerin vazgeçilmezi haline gelmiştir. İşte, Meksika mutfağını keşfetmek isteyenler için, evde kolayca yapabileceğiniz Birria taco tarifi!

BİRRİA TACO TARİFİ

Malzemeler

  • 1 kg kuzu veya keçi eti (kemikli)
  • 5 adet kuru ancho biberi
  • 5 adet guajillo biberi
  • 1 adet beyaz soğan (dörde bölünmüş)
  • 4 diş sarımsak
  • 1 tatlı kaşığı kekik
  • 1 tatlı kaşığı kimyon
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 2 çay kaşığı tuz
  • 2 yemek kaşığı sirke
  • 4 su bardağı et suyu
  • 1 adet defne yaprağı
  • Taze kişniş ve soğan (servis için)

Yapılışı:

  1. Ancho ve guajillo biberlerini sıcak suyun içinde 10 dakika kadar bekletin. Daha sonra saplarını ve çekirdeklerini çıkarın ve blender'a koyun.
  2. Blender'a sarımsak, soğan, kekik, kimyon, karabiber, tuz ve sirkeyi ekleyin. Suyunu süzdüğünüz biberleri de ekleyip pürüzsüz bir sos elde edene kadar karıştırın.
  3. Eti bir kaba alın ve üzerine hazırladığınız sosu dökün. Eti iyice sosa buladıktan sonra buzdolabında en az 4 saat, tercihen bir gece bekletin.
  4. Marine edilen eti geniş bir tencereye alın, üzerine et suyunu ve defne yaprağını ekleyin. Kısık ateşte yaklaşık 3-4 saat kadar pişirin. Et yumuşayıp dağılacak kıvama geldiğinde Birria servise hazır olacaktır.
  5. Birria'yı küçük parçalara ayırıp taco ekmeği içerisinde servis edebilirsiniz. Üzerine taze kişniş ve doğranmış soğan ekleyerek sunumu tamamlayın.

Etiketler: #tarif #Taco #Meksika mutfağı

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