Meksika mutfağının gözdesi: Birria taco taco tarifi

Yayınlanma: 13.09.2024 - 14:46

Güncelleme: 13.09.2024 - 14:46

Birria taco, Meksika'nın Jalisco eyaletinden çıkmış, geçmişi yüzyıllara dayanan lezzetli bir güveç yemeğidir. Genellikle keçi ya da kuzu etiyle yapılan bu yemek, özenle seçilen baharatlarla yavaş yavaş pişirilir ve aromaları birbirine karışarak yoğun bir tat bırakır. Son yıllarda Birria taco, dünya genelinde popülerlik kazanmış ve özellikle taco severlerin vazgeçilmezi haline gelmiştir. İşte, Meksika mutfağını keşfetmek isteyenler için, evde kolayca yapabileceğiniz Birria taco tarifi!

BİRRİA TACO TARİFİ

Malzemeler

1 kg kuzu veya keçi eti (kemikli)

5 adet kuru ancho biberi

5 adet guajillo biberi

1 adet beyaz soğan (dörde bölünmüş)

4 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sirke

4 su bardağı et suyu

1 adet defne yaprağı

Taze kişniş ve soğan (servis için)

Yapılışı: