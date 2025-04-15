Kruvasan ve muffinin en lezzetli buluşması: Cruffin tarifi
Cruffin, görünümüyle hayran bırakırken tadıyla da baş döndürüyor. Peki, kruvasan ve muffinin en lezzetli buluşması olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes cruffin tarifi...
Tatlı dünyasının en zarif ve modern lezzetlerinden biri olan cruffin, kruvasan ile muffinin lezzetli bir birleşimi olarak karşımıza çıkıyor. Hem kat kat kruvasan dokusuna sahip hem de muffin formunda pişirilen bu şahane tarif, kahvaltılardan özel çay saatlerine kadar her ana yakışıyor. Üstelik içerisine dilediğiniz dolguyu ekleyerek kişiselleştirmeniz de mümkün. Peki, kruvasan ve muffinin en lezzetli buluşması olan bu tatlı nasıl yapılır? İşte, enfes cruffin tarifi...
CRUFFIN TARİFİ
Malzemeler
Hamur için:
2 su bardağı un
1 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı kuru maya
1/2 çay kaşığı tuz
3/4 su bardağı ılık süt
1 adet yumurta
2 yemek kaşığı tereyağı (oda sıcaklığında)
Katlar için:
50 gram yumuşak tereyağı (hamura sürmek için)
Dolgu (isteğe bağlı):
Krem çikolata
Tarçın ve şeker karışımı
Badem ezmesi
Reçel
CRUFFIN YAPILIŞI
Bir yoğurma kabında un, şeker, maya ve tuzu karıştırın.
Ortasını havuz gibi açıp ılık süt ve yumurtayı ekleyin.
Ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamuru toparladıktan sonra üzerine streç film kapatıp 1 saat mayalandırın.
Mayalanan hamuru 4 eşit parçaya bölün.
Her bir parçayı unlu zeminde incecik olacak şekilde açın.
Açtığınız hamurun üzerine yumuşak tereyağı sürün.
Hamuru rulo şeklinde sarın.
Bu işlemi tüm parçalar için uygulayın.
Sardığınız ruloları ortadan ikiye kesin.
Kesik yüzey dışta kalacak şekilde spiral şeklinde sarıp muffin kalıplarına yerleştirin.
Bu şekil, piştiğinde kat kat cruffin görüntüsü verecektir.
Kalıplara yerleştirdiğiniz hamurları 20-25 dakika kadar oda sıcaklığında tekrar mayalandırın.
Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzeri altın rengini alana dek pişirin.
Pişen cruffin'leri fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.
Dilerseniz ortalarını hafifçe delip krem çikolata, reçel ya da kremayla doldurun.
Üzerine pudra şekeri serperek servis edin.
Afiyet olsun!
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