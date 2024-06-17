Köftenin alternatif hâli: Yumurtalı köfte tarifi
Geleneksel köfte tariflerinden farklı bir lezzet! Yumurtalı köfte, yumuşak iç harcı ve dışında çıtır çıtır kızarmış kabuğuyla damakları şenlendiriyor. İşte, Yumurtalı köfte tarifi.
Yumurtalı köfte, yumurtanın iç harca katıldığı ve kızartılarak servis edildiği bir köfte çeşididir. İşte, Yumurtalı köfte tarifi.
YUMURTALI KÖFTE TARİFİ
Malzemeler
- 1 su bardağı köftelik bulgur
- 1 tutam doğranmış maydanoz
- 10 dal taze soğan doğranmış
- 1 yemek kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 2 yemek kaşığı karışık salça
- 2 dilim limon
- 1 çay bardağı sıvı yağ
- 4 adet yumurta
Yapılış
- Tüm malzemeler yoğurma kabına alınır yaklaşık 15 dk yoğurulur.
- Sıvı yağ uygun bir tavaya alınarak bir kasede yumurta çırpılır yağa ilave edilip sürekli karıştırarak kızartılır. Afiyet olsun.
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