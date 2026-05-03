Pratik ve yumuşacık lezzet: 15 dakikada pofuduk poğaça tarifi

Evde hızlıca bir şeyler hazırlamak isteyenlerin favorisi haline gelen 15 dakikalık poğaça tarifleri, hem pratikliği hem de yumuşak dokusuyla öne çıkıyor. Kısa sürede hazırlanmasına rağmen lezzetinden ödün vermeyen bu tarif, özellikle kahvaltı ve çay saatleri için kurtarıcı oluyor.

MALZEMELER

1 su bardağı ılık süt

1 su bardağı ılık su

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket instant maya

1 yemek kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz

4-5 su bardağı un

İç harcı için:

Beyaz peynir veya kaşar peyniri

Üzeri için:

1 adet yumurta sarısı

Susam veya çörek otu

YAPILIŞ

Geniş bir kapta ılık süt, su, şeker ve mayayı karıştırın.

Sıvı yağı ekleyin, ardından azar azar un ilave ederek yumuşak bir hamur elde edin.

Hamuru yoğurduktan sonra kısa süre dinlendirin (bu tarifte uzun mayalanma gerekmez).

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparın, iç harcı koyup kapatın.

Şekil verdiğiniz poğaçaları yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerine yumurta sarısı sürüp susam veya çörek otu serpin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirin.