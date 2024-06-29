Güneydoğu Anadolu'nun sevilen lezzeti: Katmer tarifi...
Gaziantep mutfağının gözde tatlarından biri olan katmer, ince hamuru ve içindeki bol malzemesiyle lezzet tutkunlarının vazgeçilmezi olmuştur. Peki, Güneydoğu'nun sevilen bu lezzeti nasıl yapılır? İşte nefis katmer tarifi...
Gaziantep mutfağının en sevilen tatlarından biri olan katmer, kaymak ve Antep fıstığının muhteşem buluşmasıyla damakları şenlendiriyor. Bu lezzetli atıştırmalık, hem yöre halkının hem de yerli ve yabancı turistlerin favorisi haline gelmiştir. Peki, Güneydoğu'nun sevilen bu lezzeti nasıl yapılır? İşte nefis katmer tarifi...
KATMER TARİFİ
Malzemeler:
3 adet baklavalık yufka
1 tepeleme yemek kaşığı kaymak
2 yemek kaşığı toz fıstık
2 yemek kaşığı toz şeker
1 tatlı kaşığı tereyağı
KATMER YAPILIŞI
3 adet baklavalık yufkayı tezgah üzerinde üst üste gelecek şekilde koyun.
Yufkanın üzerine 1 yemek kaşığı kaymağı ve tereyağını küçük parçalar halinde koyun.
Şeker ve toz fıstığı bir kasede karıştırın.
Yufkanın yer yerine gelecek şekilde serpiştirin.
Daha sonra yufkanın uzun kenar kısımlarını yufkanın üzerine kapatın.
Uzun kenar kısımları kapattıktan sonra kısa kenar kısımları da aynı şekilde kapatın.
Zarf şekli verin.
Geniş bir tava içine yarım yemek kaşığı tereyağı koyup, eritin.
Katmeri tavaya koyun.
Her iki tarafını da kızarana kadar pişirin.
Servis tabağına alın.
Üzerine fıstık ve kaymakla dilimleyerek servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun!
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