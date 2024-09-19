Lezzet bombası: Samandağ tostu tarifi

Yayınlanma: 19.09.2024 - 11:26

Güncelleme: 19.09.2024 - 11:26

Samandağ’da sıklıkla yapılan bu tost, geleneksel Türk tostu ile karşılaştırıldığında içerdiği bol malzeme ve özel soslarla ön plana çıkıyor. İçerisindeki biber salçası, zeytinyağı ve acı tatlarıyla bilinen bu tost, damakları şenlendiren bir lezzet şöleni yaratıyor. İşte evde kolayca yapabileceğiniz Samandağ tostu tarifi!

Malzemeler

2 dilim somun ekmeği (veya tercihe göre başka ekmek)

3-4 dilim domates

4 dilim sucuk

2-3 dilim salam

2 dilim kaşar peyniri

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı pul biber

1 diş sarımsak (isteğe bağlı)

1 samandağ biberi

Yapılışı

Sos hazırlığı: Bir kasede biber salçası, zeytinyağı, kekik ve pul biberi karıştırarak özel sosu hazırlayın. Dilerseniz içerisine ezilmiş sarımsak da ekleyebilirsiniz.

Ekmeği hazırlayın: Somun ekmeğini ortadan ikiye ayırın ve her iki parçanın iç yüzeyine hazırladığınız biber salçalı sosu sürün.

Malzemeleri ekleyin: Ekmeğin üzerine dilimlenmiş sucuk, salam, domates ve kaşar peynirini yerleştirin. Malzemeleri üst üste dizerek tostu dolgun hale getirin.

Tostu pişirin: Tost makinesini ısıtın ve hazırladığınız tostu tost makinesinde 4-5 dakika kadar, dışı çıtır çıtır olana kadar pişirin. Kaşar peyniri iyice eriyip, sucuk ve salam hafifçe kızarana kadar pişirme işlemine devam edin.

Servis: Tostunuzu sıcak sıcak dilimleyip servis edin. Yanında turşu veya bol yeşilliklerle birlikte lezzetini artırabilirsiniz.