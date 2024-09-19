Balkanların enfes tatlısı: Tufahije tarifi

Yayınlanma: 19.09.2024 - 11:15

Güncelleme: 19.09.2024 - 11:15

Balkan mutfağı, zengin çeşitliliğiyle öne çıkan birçok tatlıya ev sahipliği yapıyor. Ancak Tufahije, bu tatlılar arasında en az bilinenlerden biri. Bosna-Hersek kökenli olan Tufahije, elmanın cevizle doldurularak şerbetle pişirildiği, hafif ve zarif bir tatlıdır.İşte, Tufahije tarifi...

TUFAHİJE TARİFİ

Malzemeler

6 adet büyük boy elma

100 gram ceviz içi

3 yemek kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tarçın

1 yemek kaşığı tereyağı

500 ml su

200 gram toz şeker (şerbet için)

1 yemek kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı vanilya

Kaymak ya da krema (üzeri için)

Yapılışı: