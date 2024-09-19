Balkanların enfes tatlısı: Tufahije tarifi
Balkanların az bilinen lezzetlerinden Tufahije, ceviz ve şekerle doldurulmuş haşlanmış elmaların şerbetle buluştuğu, hafif ve şık bir tatlı. Bu zarif tat, özellikle özel günlerde tercih edilen bir klasik. İşte, Tufahije tarifi...
Balkan mutfağı, zengin çeşitliliğiyle öne çıkan birçok tatlıya ev sahipliği yapıyor. Ancak Tufahije, bu tatlılar arasında en az bilinenlerden biri. Bosna-Hersek kökenli olan Tufahije, elmanın cevizle doldurularak şerbetle pişirildiği, hafif ve zarif bir tatlıdır.İşte, Tufahije tarifi...
TUFAHİJE TARİFİ
Malzemeler
- 6 adet büyük boy elma
- 100 gram ceviz içi
- 3 yemek kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tarçın
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 500 ml su
- 200 gram toz şeker (şerbet için)
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 çay kaşığı vanilya
- Kaymak ya da krema (üzeri için)
Yapılışı:
- Elmaların kabuklarını soyun ve içlerini dikkatlice oyun. Elmaların bütün kalmasına dikkat edin.
- Ceviz içini küçük parçalara ayırın ve toz şekerle karıştırın. Tarçını ekleyip karışımı tamamlayın.
- Hazırladığınız ceviz karışımını oyulmuş elmaların içine doldurun.
- Tereyağını tencerede eritin, ardından su, toz şeker ve limon suyunu ekleyerek şerbeti hazırlayın. Şeker eriyene kadar karıştırarak kaynatın.
- Elmaların üzerine şerbeti dökün ve yaklaşık 15-20 dakika orta ateşte, elmalar yumuşayana kadar pişirin.
- Pişen elmaların üzerine vanilyayı ekleyin ve tatlının biraz soğumasını bekleyin.
- Servis ederken üzerlerine kaymak ya da krema ekleyerek sunun.
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