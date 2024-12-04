Özbek mutfağının en sevilen lezzeti: Çuçvara tarifi

Yayınlanma: 04.12.2024 - 14:21

Güncelleme: 04.12.2024 - 14:21

Çuçvara, Orta Asya mutfağına özgü, küçük boyutlarda hazırlanan bir mantı çeşididir. Özellikle Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan mutfaklarında sıkça tüketilen çuçvara, Türkiye'deki mantıya benzerliğiyle dikkat çeker. Ancak boyutları daha küçük ve bazı pişirme yöntemleri farklıdır. Hem yapımı kolay hem de damak tadına hitap eden çuçvara, evde hazırlamak için ideal bir yemektir. Peki, Özbek mutfağının en sevilen bu enfes lezzeti nasıl yapılır? İşte, nefis çuçvara tarifi...

ÇUÇVARA TARİFİ

Malzemeler

Hamur için:

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

1 adet yumurta

Yarım su bardağı su

İç harcı için:

200 gram kıyma

1 adet kuru soğan (ince rendelenmiş)

Tuz, karabiber ve isteğe göre kırmızı toz biber

Pişirme ve servis için:

6 su bardağı et suyu veya su

1 çay kaşığı tuz

Üzerine yoğurt ve sarımsak karışımı

İsteğe bağlı olarak tereyağı ve nane

ÇUÇVARA YAPILIŞI

Unu geniş bir kaba alın ve ortasını havuz gibi açın.

Yumurtayı, suyu ve tuzu ekleyerek sert bir hamur yoğurun.

Hamuru 15-20 dakika dinlenmeye bırakın.

Kıymayı bir kaseye alın.

Rendelenmiş soğanı, tuzu ve baharatları ekleyerek iyice karıştırın.

Karışımı kenarda bekletin.

Dinlenen hamuru un serpilmiş bir zeminde ince bir şekilde açın.

Hamuru küçük kareler şeklinde kesin (yaklaşık 3x3 cm).

Her karenin ortasına bir çay kaşığı kıymalı harç koyun.

Hamurun iki ucunu birleştirerek üçgen şekli verin, ardından uçları birleştirerek çuçvarayı kapatın.

Bir tencereye et suyunu veya suyu alın ve kaynamaya bırakın.

Kaynayan suya bir çay kaşığı tuz ekleyin.

Hazırlanan çuçvaraları kaynayan suya atarak 8-10 dakika pişirin.

İster yoğurlu sos ister domatesli ya da sade olacak servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!