Tatlı krizlerinde 5 dakika yeter: Pratikliğine aşık olacaksınız...

Yayınlanma: 24.02.2024 - 22:14

Güncelleme: 24.02.2024 - 22:14

Mikrodalgada hazırlanan bu tarif, hem kolaylığı hem de hızıyla sizi cezbetmeye hazır. İhtiyacınız olan malzemeleri karıştırın, mikrodalga fırına koyun ve sadece birkaç dakika bekleyin. Sonuç mu? İçi yumuşacık, dışı hafif çıtır, tam da aradığınız o enfes browni lezzeti!

MALZEMELER

4 yemek kaşığı un

4 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı kakao tozu

3 yemek kaşığı süt

3 yemek kaşığı sıvı yağ

vanilin

Bir tutam tuz

YAPILIŞI

Bir mikrodalga kabına un, şeker, kakao tozu, süt, sıvı yağ, vanilin ve tuzu eklenir. İyi bir şekilde karıştırılır.

Karışım mikrodalga kabında düzgün bir tabaka oluşturacak şekilde yayılır.

Yüksek ısıda 1.5-2 dakika kadar pişirilir.