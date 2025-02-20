Lezzet şöleni: Mantı çorbası tarifi

Yayınlanma: 20.02.2025 - 14:52

Güncelleme: 20.02.2025 - 14:52

Yoğurtlu ve domates soslu iki farklı versiyonuyla yapılabilen bu çorba, klasik mantı lezzetini daha hafif ve sulu bir formda sevenler için ideal bir seçenektir. İşte, evde kolayca hazırlayabileceğiniz enfes mantı çorbası tarifi!

Malzemeler

1 su bardağı hazır veya ev yapımı mantı

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı domates salçası

5 su bardağı sıcak su veya et suyu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı kuru nane

Yoğurtlu Terbiye İçin:

1 su bardağı yoğurt

1 yemek kaşığı un

1 yumurta sarısı

1 su bardağı ılık su

Yapılışı

Çorbanın Temelini Hazırlayın

Bir tencerede tereyağını ve sıvı yağı eritin.

Salçayı ekleyip birkaç dakika kavurun.

Üzerine sıcak su veya et suyunu ekleyerek kaynamaya bırakın.

Mantıları Pişirin

Kaynayan suya mantıları ekleyin ve yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin.

Yoğurtlu Terbiye Hazırlayın

Bir kasede yoğurt, un, yumurta sarısı ve ılık suyu çırpın.

Kaynayan çorbanın suyundan bir kepçe alıp terbiyeye ekleyerek karıştırın (bu, yoğurdun kesilmesini önler).

Hazırladığınız terbiyeyi yavaş yavaş çorbaya ekleyin ve sürekli karıştırarak 5 dakika daha pişirin.

Baharatlarla Lezzet Katın

Çorbanın altını kapattıktan sonra tuz, karabiber, pul biber ve kuru naneyi ekleyin.

Dilerseniz üzerine tereyağında kızdırılmış nane ve kırmızı biber gezdirerek servis yapabilirsiniz.

Bu enfes mantı çorbası, hem doyurucu hem de nefis lezzetiyle sofralarınıza sıcaklık katacak. Afiyet olsun!